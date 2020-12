Les 100 émissions les plus regardées au Québec en 2020

Dans une année inusitée durant laquelle la télé nous a souvent servi de refuge et d’échappatoire, voici le palmarès des 100 émissions les plus regardées des 12 derniers mois. Les émissions de fin d’année ont encore une fois cartonné, tout comme deux habitués des hauts sommets : La Voix et District 31. La solidarité entre réseaux s’est aussi avérée payante puisque trois émissions diffusées simultanément sur plus d’une chaîne rivale se sont taillé une place au sein du top 5.

1. Bye Bye 2019

ICI Télé

4 371 000

2. Infoman 2019

ICI Télé

2 568 000

3. Une chance qu’on s’a

Photo courtoisie

TVA et Télé-Québec

2 330 000

4. Fête nationale – Le grand spectacle

TVA, ICI Télé, Noovo et Télé-Québec

2 157 000

5. Tout le monde ensemble

Photo courtoisie

TVA, ICI Télé, Noovo et Télé-Québec

1 995 000*

6. La Voix

Photo courtoisie

TVA

1 858 000

7. District 31

Photo courtoisie

ICI Télé

1 825 000

8. Fugueuse

TVA

1 752 000

9. En direct de l’univers du jour de l’An

ICI Télé

1 733 000

10. Les coulisses du Bye Bye 2019

ICI Télé

1 709 000

11. Superbowl

Photo Stéphane Cadorette

RDS

1 669 000

12. En direct de l’univers (spéciale fête des Mères)

ICI Télé

1 639 000

13. Épidémie

TVA

1 600 000

14. À l’année prochaine 2019

ICI Télé

1 588 000

15. La fureur

ICI Télé

1 517 000

16. Célébration 2020

TVA

1 346 000

17. L’Échappée

TVA

1 283 000

18. Ça commence bien l’année

TVA

1 266 000

19. La rentrée TVA

TVA

1 214 000

20. La vraie nature

Photo courtoisie

TVA

1 203 000

21. Discussions avec mes parents

ICI Télé

1 193 000

22. L’heure bleue

Photo courtoisie

TVA

1 166 000

23. Tout le monde en parle

ICI Télé

1 148 000

24. Léo

TVA

1 122 000

25. Toute la vie

ICI Télé

1 121 000

26. 1res fois

ICI Télé

1 111 000

27. 5e rang

ICI Télé

1 093 000

28. En direct de l’univers

ICI Télé

1 072 000

29. Gala de l’ADISQ

ICI Télé

1 069 000

30. Les pays d’en haut

ICI Télé

1 057 000

31. Lâcher prise

ICI Télé

1 034 000

32. Les enfants de la télé

ICI Télé

1 003 000

33. Superbowl après-match

RDS

981 000

34. Une autre histoire

ICI Télé

981 000

35. Le tricheur

TVA

972 000

36. Prix Gémeaux

ICI Télé

972 000

37. La magie des stars

TVA

961 000

38. Mon fils

TVA

957 000

39. Infoman

ICI Télé

947 000

40. Fragile

ICI Télé

944 000

41. Bloopers TVA

TVA

938 000

42. Le bon docteur

TVA

935 000

43. Cerebrum

ICI Télé

933 000

44. Ça va bien aller

TVA

927 000

45. Le show du refuge

ICI Télé

925 000

46. La faille

TVA

919 000

47. En tout cas

TVA

911 000

48. Ça finit bien la semaine

TVA

898 000

49. Michel Barrette – Drôle de vie

TVA

893 000

50. C’est comme ça que je t’aime

Photo courtoisie

ICI Télé

885 000

51. Simon Leblanc – Malade

TVA

875 000

52. Vlog

TVA

869 000

53. P-A Méthot – Party disco

TVA

868 000

54. La facture

ICI Télé

852 000

55. Deux filles le matin – 20 ans

TVA

849 000

56. Dominique Michel – J’avance

ICI Télé

843 000

57. Philippe Laprise – Plus sexy que jamais

TVA

828 000

58. Le hockey des séries éliminatoires – ronde 1 (Canadien)

TVA Sports

823 000

59. Lise Dion – Le temps qui court

TVA

814 000

60. Refuge animal

TVA

804 000

61. Les chefs!

ICI Télé

799 000

62. TVA Nouvelles 18 h

TVA

798 000

63. Bye Bye 2019 (rediffusion)

ICI Télé

793 000

64. La tour

TVA

790 000

65. La poule aux œufs d’or

TVA

781 000

66. Animania

TVA

775 000

67. COVID-19 : Découverte en direct

ICI Télé

767 000

68. Prière de ne pas envoyer de fleurs

ICI Télé

755 000

69. Le hockey des séries éliminatoires – ronde qualificative (Canadien)

TVA Sports

748 000

70. Mère ordinaire

TVA

739 000

71. Bijoux de famille

TVA

719 000

72. La petite vie

ICI Télé

710 000

73. Eaux turbulentes

ICI Télé

707 000

74. Dans l’œil du dragon

ICI Télé

704 000

75. LOL :-)

TVA

700 000

76. Jean-Marc Parent – Torture

TVA

692 000

77. Sucré salé

TVA

689 000

78. Simon Leblanc – Tout court

TVA

686 000

79. Moi Mario

TVA

684 000

80. Si on s’aimait

TVA

684 000

81. Grand rire de...

ICI Télé

674 000

82. Occupation double chez nous (gala)

Noovo

672 000

83. En studio

TVA

669 000

84. L’expérience Messmer

TVA

665 000

85. Les chefs! – L’impact

ICI Télé

663 000

86. La recrue

TVA

659 000

87. Faits divers

ICI Télé

650 000

88. Lise Dion – Le temps qui court (rediffusion)

TVA

648 000

89. J.E.

TVA

648 000

90. Du talent à revendre : Le championnat

TVA

647 000

91. L’épicerie

ICI Télé

646 000

92. Discours à la nation du premier ministre Justin Trudeau

ICI Télé

646 000

93. Le gros laboratoire

ICI Télé

642 000

94. La rentrée TVA (rediffusion)

TVA

639 000

95. À tour de rôles

TVA

623 000

96. Rue King

TVA

621 000

97. Lemire Verville

TVA

615 000

98. L’amour est dans le pré

Noovo

614 000

99. Autiste, bientôt majeur

TVA

611 000

100. Du talent à revendre

TVA

609 000

Les points de presse du gouvernement Legault

Photo Didier Debusschère

TVA, ICI Télé, LCN et ICI RDI

2 500 000

En début de pandémie de COVID-19, les allocutions de François Legault et Horacio Arruda ralliaient 2 500 000 téléspectateurs chaque jour à 13 h. Cette moyenne a été atteinte au tournant des mois de mars et avril, alors que tout le Québec était en pause forcée.

Source : Données confirmées de Numéris / Québec franco / Du 31 décembre 2019 au 13 décembre 2020 / Compilation par deepblue Canada et Journal de Montréal

* Données préliminaires de Numéris pour Tout le monde ensemble.