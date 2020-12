Les Méritas 2020 à Ottawa

Année de crise, nos politiciens ont dû faire face à des problèmes qu’ils n’auraient même pas pu imaginer au 1er janvier dernier. Voici à mon avis ceux qui sont ressortis du lot.

François-Philippe Champagne : Méritas « Corvée de l’année ».

Certains voyageurs furent pris par surprise par la COVID-19, d’autres furent simplement négligents. Qu’importe, une fois coincés dans un pays terrassé par la pandémie, ils demandaient à être rapatriés au Canada. Avec les avions commerciaux cloués au sol et les frontières fermées, le ministre des Affaires étrangères a dû multiplier les démarches et les contacts pour rapatrier plus de 50 000 Canadiens. Une opération magistrale dans laquelle il a dû s’investir personnellement.

Erin O’Toole : Méritas « Révélation de l’année »

Nous connaissions peu Erin O’Toole lorsque les conservateurs l’ont choisi comme chef. Mes attentes étaient assez limitées. Ses interventions m’ont agréablement surpris. Son français s’est amélioré, mais, surtout, on sent un homme assuré, convaincu et calme. Ses positions concernant les pouvoirs du Québec m’ont impressionné. Même chose pour ses déclarations sur le français. Sauf que si des élections avaient lieu aujourd’hui, les sondages le mettent perdant. Il reste du boulot.

Yves-François Blanchet : Méritas « Présence rassurante »

Il occupe l’espace de la défense des intérêts du Québec à Ottawa, et le fait bien. Il profite de ses qualités de communicateur d’exception. En distribuant mes Méritas, je n’ai pas d’autre nom de député du Bloc qui me vient en tête. Cela pourrait refléter un problème quant à la force ou à l’utilisation de son équipe.

Mélanie Joly : Méritas « Courage »

Responsable des langues officielles, Madame Joly a décidé, avec plusieurs de ses collègues, de se porter à la défense du français au Québec. Elle prend des positions qui détonnent du discours habituel du Parti libéral du Canada. Après les Fêtes, lorsque le vrai débat sur le renforcement de la langue française va s’engager, ses positions vont la mettre sur un fauteuil chaud. Pour l’instant, soulignons le courage de ses positions.

Pierre Poilièvre : Méritas « Ténacité »

Le fougueux député conservateur a fait tout un boulot dans le scandale « We Charity ». À faire des requêtes, à éplucher des documents, il a mis le premier ministre Trudeau dans l’embarras à plusieurs reprises. Il ne lâche pas le morceau. Il est efficace, mais le serait encore davantage s’il n’essayait pas toujours d’en beurrer autant.

Annamie Paul – Méritas « Recrue de l’année »

La nouvelle cheffe du Parti vert a du talent et du charisme. Un curriculum vitae impressionnant, aussi. Elle parle un bon français. Il lui reste à se faire connaître.

Note : Je n’ai pas oublié le NPD, mais je ne sais pas quoi dire. À force d’appuyer les libéraux, ce parti est en train de disparaître dans l’ombre de Justin Trudeau.