Mondial junior: Équipe Canada junior se prépare pour son premier test

Après avoir signé une autre victoire écrasante au Championnat mondial de hockey junior, mardi, contre la Suisse, la formation canadienne se prépare à subir son premier grand test du tournoi, contre la Finlande. Pour l’espoir du Canadien de Montréal Kaiden Guhle, la clé du succès est assez simple pour son équipe.

«Nous devons juste jouer notre jeu», a lancé le défenseur de 18 ans, mercredi, lors d’une visioconférence.

«On est très tenaces. On est gros, on est rapides. C’est très difficile de jouer contre notre échec-avant. On est aussi très résilients, a poursuivi le choix de première ronde du Tricolore au dernier repêchage. On doit continuer de bâtir là-dessus pour s’améliorer chaque match.»

Guhle s’attend aussi à un match assez physique jeudi contre les Finlandais qui, comme les Canadiens, sont toujours invaincus depuis le début du tournoi. Le résultat de ce match déterminera qui terminera en tête du groupe A.

«Ce sera le fun. Notre prochain match sera difficile. Ça va nous donner une bonne indication comment le reste du tournoi sera pour nous. Ce sera un bon test», a indiqué l’Albertain.

Jusqu’ici, les Canadiens ont rencontré très peu d’adversité à Edmonton. Outre une victoire plus compliquée de 3 à 1 contre les Slovaques, ils se sont imposés 16 à 2 contre les Allemands et 10 à 0 contre les Suisses.