Tout le monde a le droit d’espérer que 2021 soit une meilleure année!

J’ai envie de crier combien je suis soulagé malgré la terrible année qu’on vient de traverser. Alors que la COVID en a mené plusieurs vers la consommation, moi ça m’a conduit vers l’abstinence, parce que j’ai enfin réussi à admettre mon problème de boisson grâce à un bon samaritain qui m’a pris sous son aile.

Tu me diras que rendu à 58 ans il était plus que temps. Mais comme je me dis que mieux vaut tard que jamais, j’entame cette nouvelle année comme un ressuscité. Peut-être que je rêve en couleurs, mais j’y crois.

Un homme enfin en paix avec lui-même

Vous avez le droit de rêver en couleur, même si votre démarche risque parfois d’être ardue. Je vous souhaite le courage et la force morale de tenir le coup dans cette voie qui devrait vous apporter la paix, en lieu et place du désespoir. On se souhaite que le pire soit derrière nous ! Et pour vous, que cette nouvelle année soit marquée par une renaissance salvatrice !