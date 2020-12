Trevor Bauer serait gourmant

Le partant Trevor Bauer chercherait à devenir le lanceur le mieux rémunéré du baseball majeur.

Selon le journaliste du réseau MLB Network Jon Heyman, le joueur autonome de 29 ans souhaiterait obtenir un contrat de quatre ou cinq ans et un salaire annuel qui se situe entre 36 et 40 millions $.

Présentement dans les ligues majeures, c’est Gerrit Cole qui est l’artilleur qui reçoit le plus gros chèque de paye. Le joueur des Yankees de New York fait 36 millions $ annuellement.

Mardi soir, Bauer a réagi à ce qu’avance le journaliste du MLB Network.

«Jon, une chance que tu existes. J’en apprends tellement sur moi avec tes tweets! N’arrêtes pas!», a écrit l’athlète sur son compte Twitter, en ajoutant son agente, Rachel Luba, dans la conversation.

Cette dernière a aussi répondu à Heyman, qui l’accusait d’avoir refusé de lui parler, via le réseau social.

«J'ai voyagé toute la journée et je n'ai pas ouvert tes messages textes concernant la durée des contrats et les montants. Si tu fais référence à des conversations antérieures que nous avons eues, lorsque j'ai refusé de commenter. Je trouve qu'il est malhonnête de tweeter ceci sans me donner la possibilité de répondre à tes messages.»

La saison dernière, Bauer a été dominant dans l’uniforme des Reds de Cincinnati. En 11 apparitions sur la butte, il a maintenu un dossier de 5-4 et une impressionnante moyenne de points mérités de 1,73. Il a également passé 100 adversaires dans la mitaine.

En novembre dernier, les Reds avaient déposé une offre qualificative d’une valeur de 18,9 millions $, mais Bauer s’est prévalu de son droit à l’autonomie. Depuis, aucune négociation n’aurait eu lieu entre l’athlète et l’équipe.

Plusieurs équipes auraient eu des pourparlers avec Bauer dans les dernières semaines, dont les Blue Jays de Toronto et les Mets de New York.