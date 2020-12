Un taxi squad particulier

Corey Perry a 35 ans. Il a été efficace pendant les séries éliminatoires, avec cinq buts, mais les résultats de la dernière saison régulière, cinq buts et 16 passes pour 21 points, entraînent une question : c’est quoi, l’affaire ?

Perry est encore plus lent qu’à ses belles années avec les Ducks d’Anaheim et, pourtant, le Canadien compétitionnera à l’intérieur d’une division qui prônera la rapidité.

Mais il débarque à Montréal pour une saison, avec un contrat de 750 000 $. Il y a quelques jours, Mikael Frolik, 32 ans, six buts et huit mentions d’aide pour 14 points à Calgary et à Buffalo, signait une entente similaire.

Deux vétérans, deux joueurs avec de bons gabarits, et Perry est du genre à déranger l’adversaire. Ils s’amènent à Montréal avec une mission particulière. Ils seront des membres en bonne et due forme du taxi squad que Marc Bergevin a créé.

Il mise sur l’expérience, sur des joueurs qui ont du vécu et qui ne coûtent pas une fortune.

Et les jeunes ? Quelques-uns se joindront aux deux nouveaux venus, mais l’important pour les décideurs du Tricolore, c’est de s’assurer que l’entraîneur possédera les effectifs de soutien pour affronter un calendrier de 56 matchs qui fera voyager les équipes canadiennes d’un océan à l’autre sur une courte période de temps.

Il est clair maintenant que les joueurs les plus prometteurs de l’organisation passeront beaucoup de temps à Laval. C’est avec Joël Bouchard et son groupe qu’ils peaufineront leur style et qu’ils progresseront dans un environnement approprié.

Entre-temps, faut-il s’étonner de l’embauche de Perry ? Absolument.

Mais, à ce prix, il ne s’agit pas d’un gros risque. C’est une question d’avoir de « bons releveurs » quand la situation s’y prêtera. La Ligue nationale permet aux équipes, en vertu des circonstances, d’avoir un surplus de joueurs.

Bergevin n’a pas tardé à réagir.

Perry sait très bien quelles seront les règles du jeu.

Présentement, il n’y a pas de poste disponible au sein du top 12. « Je connais très bien la situation, je veux jouer et je devrai me dénicher une place. »

En principe, sans dire que les dés sont pipés, la formation prévue pour le premier match à Toronto pourrait bien être celle-ci.

ATTAQUANTS

Tatar – Danault – Gallagher

Drouin – Suzuki – Anderson

Lehkonen – Kotkaniemi – Toffoli

Byron – Evans – Armia.

DÉFENSEURS

Chiarot – Weber

Edmundson – Petry

Romanov – Kulak

GARDIENS

Price / Allen

On peut donc prévoir que Perry puisera dans son bagage d’expérience pour créer une compétition saine et fort intéressante pendant le camp d’entraînement.

Pour l’instant, son nom apparaît sur la liste des réservistes, des joueurs qui accompagneront l’équipe tout au long de la saison, bref, le taxi squad.

Oh, je présume que Perry a déjà été avisé que le numéro 10 n’était pas disponible.

La malchance

Ainsi donc, Jonathan Toews, le courageux capitaine des Blackhawks de Chicago, s’absentera pour combien de temps ? On l’ignore.

Hier, le joueur de centre a expliqué qu’il ressentait une fatigue constante, que son dossier est entre les mains des médecins, et qu’il ne se présentera pas au camp d’entraînement.

« Pourquoi j’ai pris cette décision ? Simplement parce que je ne pourrais travailler en respectant les standards que j’ai établis au cours de ma carrière. Je ne pourrais m’entraîner et jouer tout en respectant mon statut avec l’équipe. »

On s’est bien gardé de dévoiler ce qui ne va pas chez Toews et c’est bien ainsi.

Une nouvelle qui survient 24 heures après l’annonce que Kirby Dach, leur prometteur joueur de centre, blessé lors du premier match de l’équipe canadienne au Championnat mondial de hockey junior, sera absent pour une période de quatre à six mois en raison d’une fracture à un poignet.

Toews n’est peut-être plus le joueur aussi productif que lors des belles années des Blackhawks, sauf qu’il demeure l’un des grands leaders de l’organisation.

Une lourde perte qui forcera Bowman et ses adjoints à prendre des décisions importantes au cours des prochains jours.

En attente

Zdeno Chara attend toujours. Les Bruins de Boston se disent intéressés, mais ils ne sont pas très convaincants. Pourrait-il jouer avec une autre équipe ? C’est à voir. Chara ne peut plus jouer 20 minutes par match. Il pourra à peine fournir 18 minutes par rencontre. Le jeu est de plus en plus rapide et, à cause du départ de Torey Krug, la brigade défensive des Bruins risque d’avoir sa large part d’ennuis. Voilà la raison pour laquelle on est hésitants, chez les décideurs des Bruins, à faire une offre à un joueur de 43 ans. Mais aura-t-on le choix ?...

Andreas Athanasiou exigeait un contrat de 3 M$ des Red Wings à la fin de la saison 2018-19. Face à la ténacité de Ken Holland, il a dû faire un compromis relativement à son salaire. On ne peut pas dire que Athanasiou a amélioré ses conditions de travail l’an dernier. La preuve : il vient de signer un contrat d’un an avec les Kings de Los Angeles pour la somme de 1,2 million $. Que se passe-t-il avec ce joueur, pourtant l’un des plus rapides de la ligue ? Il faut croire que les directeurs généraux de la ligue connaissent la réponse puisqu’ils ont dressé une très faible évaluation de ce joueur...

Ouf, Cole Caufield a marqué hier au Championnat du monde face à la République tchèque. Un petit soulagement pour les dirigeants du Canadien. Mais, jusqu’ici, Caufield n’est pas très convaincant...