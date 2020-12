Voici 11 personnes qu’on ne connaissait pas avant 2020

L’année 2020 aura été très particulière en raison de la pandémie, mais elle nous aura aussi fait connaître des gens dont on ne soupçonnait pas l'existence au moment de se souhaiter la bonne année en janvier.

• À lire aussi: Ces articles que les Québécois se sont arrachés en 2020

Voici 10 personnes qu’on ne connaissait pas (ou très peu) au début de 2020.

1) Horacio Arruda

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, n’a jamais eu autant de temps de glace que cette année. Même s’il était un fonctionnaire plutôt méconnu avant la pandémie, les Québécois ont pu le voir presque tous les jours à la télé, accompagné du premier ministre, François Legault.

2) Alexis Cossette-Trudel

Capture d'écran

Son nom de famille rappelle l’époque du FLQ en raison de son père, Jacques Cossette-Trudel. Pourtant, Alexis Cossette-Trudel s’est plutôt fait connaître des Québécois en 2020 pour ses idées dites «complotistes» et parce que des plateformes comme YouTube et Facebook l’ont censuré pour cause de désinformation.

3) Theresa Tam

Photo d'archives, Agence QMI

Il n’est pas étonnant qu’en temps de pandémie, le nom de l’administratrice en chef de l’Agence de la santé publique du Canada ait circulé davantage dans les médias.

4) Jessica Prudencio

Jessica Prudencio est une créatrice de contenu qui monte en popularité sur les réseaux sociaux parce qu’elle promeut la diversité corporelle et parce qu’elle s’implique énormément dans le mouvement Black Lives Matters. Elle a récemment remporté un prix MAMMOUTH pour ces raisons.

5) Kaiden Guhle

Photo Lucas Chudleigh

Qui? Le premier choix du Canadien de Montréal lors du repêchage de 2020. Le défenseur gaucher fera d'ailleurs partie de la formation canadienne au Championnat du monde de hockey junior à Edmonton qui débute le 25 décembre.

6) Mathieu Dufour

Photo d'archives, Agence QMI (Dominick Gravel)

Véritable révélation pour plusieurs Québécois, l’humoriste de la relève, plus connu sous le nom de Math Duff, s’est démarqué lors du premier confinement avec son Show-rona Virus. Mathieu Dufour donnait rendez-vous à des milliers d’abonnés sur Instagram les soirs de semaine.

7) Kamala Harris

Photo d'archives, AFP

Alors que Kamala Harris était déjà connue chez nos voisins du Sud et chez les amateurs de politique américaine, c’est grâce à son élection à titre de vice-présidente des États-Unis en novembre dernier que les Québécois ont véritablement appris à la connaître.

8) Anthony Fauci

Photo d'archives, AFP

Le Dr Anthony Fauci a fait les manchettes à plusieurs reprises à cause du président des États-Unis, Donald Trump. Le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses des États-Unis a eu une grosse année, comme on dit.

9) Erin O'Toole

Photo d'archives, Agence QMI (Marc DesRosiers)

Le nouveau chef du Parti conservateur du Canada est en poste depuis le mois d’août.

10) Fabrice Vil

Photo d'archives

L’entrepreneur social de 35 ans s’est certainement fait connaître davantage au printemps dernier dans la foulée du mouvement Black Lives Matter.

11) Joe Exotic

Photo d'archives, AFP

Plusieurs ont fait la connaissance de Joe Exotic le printemps dernier en regardant le documentaire Tiger King sur Netflix.