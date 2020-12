2020: bon débarras!

Rarement aura-t-on eu autant envie de tourner la page. Petit survol de cette année débile qui a mis notre vie entre parenthèses.

Parlez-vous le 2020 ? Mots et expressions à la mode cette année...

Autrice

Présentiel

Racisme systémique

Privilège blanc

Grainer (activité consistant à tremper son pénis dans le verre d’une fille)

Microagression

Hydroxychloroquine

« Fais tes recherches »

Personne menstruée (pour désigner un individu qui était auparavant connu sous le nom de « femme »)

Le faux espoir de la Suède en neuf manchettes

« Face à la COVID-19, la Suède a adopté une stratégie originale » (L’Obs)

« La stratégie de la Suède contre la COVID-19 a été payante » (Science Presse)

« La Suède : un modèle pour le Québec ? » (L’Actualité)

« La Suède est de moins en moins relax face au virus » (L’Actualité)

« Le modèle suédois contre la COVID-19 donne des signes de faiblesse » (Heidi News)

« Le contre-modèle suédois s’essouffle-t-il ? » (RTL)

« La Suède dépassée par l’ampleur de la deuxième vague » (Le Devoir)

« Crise majeure en Suède : 99 % des lits en soins intensifs sont occupés à Stockholm » (Journal de Montréal)

« La Suède a échoué, selon son roi » (La Presse)

En 2020, ils se sont mis à genoux

Jacques Frémont, recteur de l’Université d’Ottawa, qui n’a pas protégé une de ses profs, accusée à tort de racisme

L’Association des libraires du Québec, qui a censuré le premier ministre pour ne pas froisser une poignée de militants radicaux

Radio-Canada, qui a mis un avertissement avant les épisodes de La Petite Vie

La CBC, qui a puni une de ses animatrices vedettes pour avoir cité le livre Nègres blancs d’Amérique

La BBC, qui a censuré un classique de Noël des Pogues

Non, ça ne protège pas contre la COVID

Manger de la réglisse ou des cendres volcaniques

Sniffer de la cocaïne

Boire de la vodka, de l’alcool à friction, du méthanol, du vinaigre, du Lysol, des produits servant à laver les aquariums ou de l’eau de Javel

S’insérer une lampe à ultraviolets dans la gorge ou dans l’anus

Heureusement qu’on a l’UPAC !

Marc Bibeau

Après le retrait des accusations visant l’ex-maire de Saint-Constant Gilles Pépin, l’acquittement de l’homme d’affaires Tony Accurso, l’acquittement de l’ancien numéro deux de la Ville de Montréal Frank Zampino, et l’arrêt soudain des enquêtes Contour et Justesse, c’est au tour de l’enquête Modestie, qui visait l’ex-argentier libéral Marc Bibeau, d’avorter.

Quant à l’ex-vice-première ministre Nathalie Normandeau et ses cinq coaccusés, arrêtés pour fraude en 2016, ils se retrouvent libres comme l’air après qu’un juge ordonne l’arrêt des procédures.

Et l’enquête Mâchurer, qui visait entre autres l’ex-premier ministre Jean Charest ? Officiellement, elle est encore en cours... (Bien tiens)

Si jamais on tourne un huitième Police Academy, il faut que l’histoire se déroule au Québec !

Les grands mystères de 2020

Pourquoi les complotistes, qui se méfient de tout ce qui se dit à la radio, à la télé et dans les journaux, perdent soudainement leur sens critique lorsqu’ils vont sur le web ?

Pourquoi autant de Canadiens anglais traitent les Québécois de racistes alors que la loi la plus discriminatoire et la plus raciste au pays (la Loi sur les Indiens) est une loi fédérale ?

Pourquoi ceux qui se sont révoltés contre le Bonjour Ho humoristique du Bloc québécois ne trouvent rien à redire quand un avocat compare le plus sérieusement du monde la loi 21 aux premières lois votées par le régime nazi ?

François Legault

Pourquoi le gouvernement Legault annonce du même souffle un durcissement de la loi 101 et un agrandissement du College Dawson ?

Pourquoi les antiracistes qui voient du racisme et de la discrimination religieuse partout ne condamnent pas le régime chinois, qui a enfermé plus d’un million de musulmans dans des camps de concentration ?

L’art de prendre son temps, par Dr Horacio Arruda

Extrait d’un avis scientifique publié par l’Institut national de santé publique du Québec en septembre 2007 :

Dr Horracio Arruda

« En situation de pandémie, il est recommandé d’encourager le port du masque par les individus sains lors d’activités (exemple : transports en commun, rassemblements publics) qui pourraient les rendre susceptibles d’être en contact avec des personnes potentiellement infectées. Les autorités gouvernementales doivent s’assurer que la population ait accès à des masques. »

Dr Horracio Arruda, directeur national de santé publique, le 12 juin 2020, soit 13 ans plus tard :

« Pour ce qui est du port du masque, on va regarder la littérature. Je vais attendre les différentes autorités internationales, canadiennes et au Québec, qui regardent les pour et les contre. Des études semblent démontrer une certaine efficacité, mais certains critiquent ces études-là... »

Toutes les prisons ne se ressemblent pas

Meng Wanzhou, directrice financière du géant chinois Huawei, soupçonnée d’avoir violé les sanctions américaines contre l’Iran, est depuis deux ans en résidence surveillée dans une luxueuse villa de Vancouver.

Meng Wanzhou

La maison de 3000 pieds carrés, d’une valeur de 5,6 millions de dollars, est située dans un quartier paisible et comprend six chambres à coucher. Madame Wanzhou reçoit de la visite, parle à ses avocats, bavarde avec des collègues, lit, fait de la peinture à l’huile...

Pendant ce temps, les deux Michael (Kovrig et Spavor), qui ont été arrêtés par le régime chinois comme mesure de rétorsion contre le Canada, croupissent dans des geôles chinoises.

Ils doivent partager leur cellule avec 20 autres détenus, n’ont pas le droit de parler à leurs avocats ni à leurs proches et n’ont toujours pas été traduits en justice. La lumière, dans leurs cellules, est allumée jour et nuit. Leurs conditions de détention sont qualifiées d’inhumaines par Amnesty International.

Bon appétit !

Extrait d’un texte paru dans le journal Le Monde sur le pangolin, cet étrange animal qui, dit-on, aurait causé la pandémie.

« Toutes les parties du pangolin (un animal en voie d’extinction) sont prisées en Chine. On pense que les écailles sont bénéfiques à la production de lait des jeunes mères, et que son sang, mélangé à du lait ou à de l’alcool, est aphrodisiaque. La viande, les os et les organes sont considérés comme des produits de haute qualité, pour la gastronomie et pour prévenir l’asthme et le cancer. Et les fœtus de pangolins sont censés faire exploser la libido masculine. »

Le groupe vedette de la pandémie :

The Police pour leurs chansons Don’t stand so close to me , Every breath you take , So lonely, Hungry for You, Walking on the moon, Too Much information et When the World is running Down, you make the best of what’s still around.

Et en terminant, un scoop : après des années passées à scruter l’espace, la NASA a finalement capté le premier message provenant d’une intelligence extra-terrestre. Vous savez ce que ça disait ?

« Donald Trump, revenez dans le vaisseau mère. L’expérience est terminée. »