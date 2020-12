2020: une année «difficile», mais «inspirante», juge Trudeau

La dernière année, unique en son genre, a évidemment été «difficile» pour bon nombre de Canadiens, mais elle peut aussi servir d'inspiration afin d'amorcer 2021 du bon pied, a plaidé le premier ministre Justin Trudeau dans ses vœux de fin d'année.

Bien évidemment, la pandémie a bouleversé la vie d'à peu près tout le monde au pays, que ce soit financièrement, socialement ou en matière de santé mentale et physique, mais 2020 a aussi été marqué par d'autres drames, incluant la pire tuerie de masse de l'histoire du Canada survenue à Portapique, en Nouvelle-Écosse, le 19 avril.

«Nous avons entendu des histoires déchirantes et des appels à la justice de la part des peuples autochtones et des Canadiens racisés, exigeant que nous agissions maintenant pour lutter contre le racisme, la discrimination et les injustices dans notre pays», a renchéri le premier ministre.

Or, loin de se laisser abattre face à ses épreuves, «les Canadiens ont fait preuve de force et de résilience et ont démontré leur volonté de travailler ensemble», a souligné M. Trudeau, qui juge que la capacité des familles et des communautés à se serrer les coudes face à l'adversité «devraient être une source d'inspiration pour nous tous alors que nous entamons la nouvelle année».

«Les entreprises, les entrepreneurs, les travailleurs et tous les Canadiens ont fait preuve d'une résilience et d'une détermination incroyables face aux nombreux défis auxquels ils ont été confrontés cette année», a poursuivi Justin Trudeau dans sa déclaration, avant d'énumérer plusieurs mesures prises par son gouvernement pour protéger l'économie et lutter contre la pandémie. Rappelons que ces mesures se sont traduites par un déficit dépassant les 300 milliards $ en 2020, un montant sur lequel n'est pas revenu le premier ministre dans ses vœux.

«Les défis auxquels nous avons été confrontés cette année ont montré à quel point il est important de rebâtir en mieux. Alors que nous nous remettons de cette crise, nous devons saisir toutes les occasions de rendre notre pays plus fort, plus durable et plus juste pour tous», a avancé Justin Trudeau.

Ce dernier a aussi tenu à remercier tous les travailleurs essentiels qui sont demeurés en poste pendant la pandémie. «Cette pandémie nous a montré ce que nous pouvons accomplir et les obstacles que nous pouvons surmonter lorsque nous travaillons tous ensemble pour des valeurs et des objectifs communs», a dit le premier ministre.