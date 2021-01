DEMERS, Robert

L'auteur de la chronique du Vieux Gustave dans Le Monde ouvrier aura passé près de 40 ans à la FTQ, au Centre de documentation, puis au service de la santé et de la sécurité. Homme de coeur, historien et collectionneur passionné, il laisse aussi derrière lui, grand nombre d'amis et de proches collaborateurs.La famille tient à souligner le soutien continu et inconditionnel de ses amis Stéphane et Marie-Josée, le courage et la compassion de tout le personnel soignant du CHUM ainsi que les médecins qui ont accompagné Robert jusqu'aux derniers instants.Des funérailles seront réservées à la famille proche et auront lieu à une date ultérieure.