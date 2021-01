UPTON, Edward Gary



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès d'Edward Gary Upton survenu le 20 décembre 2020 à l'âge de 75 ans.Époux bien-aimé de Linda McMillan depuis 54 ans, père aimant et chéri par ses enfants Tonia (Yves), Tracy (Patrick), Sean (Sally) et Shane (Mabel), grand-père bien-aimé de Brittany (Eddie), Bayley (Tristan), Brock (Anika), Devon, Emma-Ray (Alex), Mathew, Laurie Ann (Sean), Amy Lynn, Ryan, et Liam. Il laisse également dans le deuil sa soeur Gayle et son frère Gordon.Une célébration de sa vie aura lieu ultérieurement.La famille tient à remercier Dr. Malec pour son soutien et les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Dames Auxiliaires de l'Hôpital Barrie Memorial, 28 rue Gale, Ormstown, Qc, J0S 1K0 ou par e-transfer:ORMSTOWNwww.mcgerrigle.com