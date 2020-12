Bilan télé d’une année pas ordinaire

Si notre culture a été considérablement ralentie et affectée en 2020, la télévision, avec une grande adaptation, a pu nous accompagner. Voici quelques moments qui ont marqué cette année loin d’être ordinaire.

Ça semble loin déjà, mais en début d’année 2020, alors que nous pouvions encore nous réunir, boire et manger entre amis, nous étions nombreux devant nos téléviseurs à voir un Québécois, Laurent Duvernay-Tardif, remporter le Superbowl avec les Chiefs de Kansas City.

Photo Simon Clark

Les conférences de presse du trio François Legault-Danielle McCann-Horacio Arruda lors de la première vague du coronavirus. Ils ont su se faire somme toute rassurants en montrant leur empathie. Nous nous sommes soumis à leurs consignes espérant que ça aille mieux comme promis. Ces conférences quotidiennes ont atteint des cotes d’écoute dépassant même La voix et District 31 avec plus de 2 700 000 écrans ouverts à LCN ou RDI.

Photo courtoisie, TVA

Fabien Cloutier nous a mené des entrevues de la boîte de son « pickup » alors que Marie-Soleil Dion nous a divertis de sa cuisine tout en gérant les aléas de son quotidien... Ça va bien aller était un rendez-vous de brousse bienveillant mis en œuvre pour nous accompagner dans notre confinement.

France Beaudoin a été la première à ramener pendant la pandémie un variété sur nos ondes grâce à une édition spéciale d’En direct de l’univers pour la fête des Mères. Un tour de force technologique qui illustre l’immense talent de toute son équipe, sa créativité et sa débrouillardise. De l’ouverture des quatre coins du pays avec la performance de l’OSM en passant par celle d’Ingrid St-Pierre avec des mamies centenaires, le réconfort et les émotions étaient au rendez-vous.

Photo courtoisie

Tiger King est un phénomène étrange qui est entré dans la culture populaire au printemps grâce à Netflix. En 10 jours, 35 millions d’Américains ont dévoré en rafale cette minisérie documentaire mettant en vedette Joe Exotic un exploitant de zoo et éleveur de tigres qui purge actuellement une peine de 22 ans de prison pour maltraitance et complot pour meurtre.

Le spectacle de la Fête nationale, Tout le Québec à l’unisson, en direct de l’amphithéâtre Trois-Rivières a été exceptionnel. Visuellement, nous avons eu droit à des images magnifiques d’une ville sur laquelle on met trop peu souvent le focus. Ariane Moffatt et Pierre Lapointe ont été de grands rassembleurs dans ce concert aux numéros exclusifs.

CNN a montré le côté humain et vulnérable de ses chefs d’antenne. Pensons aux échanges entre Chris Cuomo qui, atteint de la COVID, anime son émission de son sous-sol alors que son frère, Andrew, gouverneur de New York fait preuve de leadership en pleine crise. Pensons à Anderson Cooper, ouvertement gai, qui annonce la naissance de son fils ou encore au journaliste Van Jones qui pleure en apprenant l’élection de Joe Biden, un soulagement pour ce père de garçons afro-américains dans une Amérique en crise.

Photo courtoisie

Le succès de District 31 ne démord pas. Luc Dionne sait nous tenir en haleine. Il sait aussi dire au revoir à certains des personnages les plus populaires. Cette année, Nancy Riopelle, celle qu’on aimait détester et qui ne manquait pas d’imagination pour s’acharner sur le pauvre Bruno, a tourné, contre toute attente, l’arme contre elle. Et que dire de l’infatigable Laurent Cloutier qui, bien qu’il vivait sur du temps emprunté depuis longtemps, s’est fait prendre dans un guet-apens insoupçonné. On n’est jamais au bout de nos surprises.

Photo courtoisie, Marc-Andre Lapierre

On connaît l’authenticité de Dave Morrissette. On sait aussi qu’il est un grand sensible. Il ne l’a pas caché sur le plateau de La tour avec Patrick Huard alors qu’il abordait sa peur de voir son père qui vit toujours à Baie-Comeau, partir. Dans le contexte actuel, être loin de ceux qu’on aime et qui vieillissent est difficile.

La performance désarmante d’Antoine L’Écuyer dans Mon fils alors qu’il incarne Jacob un jeune homme dont la vie est chamboulée par la schizophrénie. Ces épisodes de crise nous arrachent le cœur tout comme son besoin et son désir de s’émanciper malgré la maladie. Une condition qui s’apprivoise et qu’il faut mettre en perspective.

Photo courtoisie

La tricherie d’Éloïse à OD chez nous a été au cœur de téléréalité décontenançant même son animateur, Jay Du Temple. La belle a commis une erreur et Charles, son top 1, a diffusé l’information comme une traînée de poudre. Une situation qui leur a finalement nui dans la joute autant que, malheureusement, dans la vraie vie.

En période de crise, tous doivent se serrer les coudes. Exit la compétition, l’Académie a rendu hommage aux artisans de l’information alors que Céline Galipeau, Pierre Bruneau, Sophie Thibault et Patrice Roy sont venus quérir un Grand Prix lors de la soirée des Gémeaux pour souligner l’excellence du travail de leurs équipes.

Photo courtoisie

L’équipe de De garde 24/7 a su documenter avec beaucoup d’humanité ce qui se vivait entre les murs de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont tant avant que pendant la pandémie. Un accès exceptionnel et une grande générosité de la part de ces médecins-héros.

Photo courtoisie

L’œil du tigre, c’est tout ce que ça prenait comme aptitude à Huguette, mère au foyer un brin dépressive, pour devenir une criminelle notoire et entraîner conjoint et amis. C’est comme ça que je t’aime regorge de moments savoureux.

Photo courtoisie

Dans un souci de ne dévoiler aucun punch, mention spéciale aux non-dits et aux apparences trompeuses qui ponctuent la série Fragile. Pier-Luc Funk et Martin Drainville, qu’on associe d’ordinaire peu au drame s’avèrent d’excellents acteurs dans ce registre.

Photo courtoisie

Il y a des sujets sur lesquels on ne doit pas fermer les yeux. Dans ce contexte, la série M’entends-tu ? a traité de violence conjugale avec beaucoup de finesse et avec une authenticité saisissante. Tant du côté de Carolanne qui peine à se sortir de sa relation toxique avec Keven, un homme jaloux, possessif et agressif, que du côté de sa maman prise aussi dans un cercle vicieux.

Photo courtoisie

L’équipe de 1res fois qu’anime Véronique Cloutier, réussit toujours à surprendre ses invités et ce fut le cas lorsque Nicholas Fatta, un ami d’enfance de Lara Fabian qu’elle n’avait pas vu depuis 30 ans et qu’elle avait tenté de retrouver a pris l’avion de Genève pour la rejoindre sur le plateau.

Photo courtoisie

Le clip Nos voix du gala Mammouth qui fait référence à la vague de dénonciations et au consentement sexuel. Écrite notamment par Sarahmée, cette chanson prouve qu’Ensemble on est plus que fort. Une solidarité à cultiver.