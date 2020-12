Canadien: Alexandre Alain met le hockey de côté et reprend ses études

Le Canadien de Montréal va résilier le contrat de l’attaquant Alexandre Alain à sa demande puisque ce dernier a décidé de reprendre ses études.

Souhaitant prendre le temps de reconsidérer son avenir dans le hockey professionnel, Alain devra passer par le ballottage inconditionnel avant d’être libéré. Il avait accepté un contrat d’entrée de trois ans et 753 333 $ par année en avril 2018. Il lui restait donc une saison à écouler avant d’être joueur autonome avec compensation.

«Alexandre incarne plusieurs valeurs qui sont importantes pour notre équipe, a indiqué le directeur général Marc Bergevin dans un communiqué, jeudi. En plus d'avoir une attitude irréprochable et d'être un fier compétiteur, il est un excellent coéquipier apprécié de tous. Je lui souhaite la meilleure des chances dans la quête de ses objectifs.»

Jamais repêché, Alain a récolté 19 buts et 52 points en 132 matchs au cours des deux dernières campagnes avec le Rocket de Laval, dans la Ligue américaine. Il avait précédemment porté les couleurs des Olympiques de Gatineau et de l’Armada de Blainville-Boisbriand, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, entre 2013 et 2018.