Des résolutions sexuelles pour 2021

Dire que l’année 2020 a bouleversé nos vies est presque un euphémisme.

À l’échelle planétaire, des moments tragiques et des instants de bonheur coupables se sont parfois côtoyés. Des priorités de vie : revues et corrigées. Des peines et des remises en question ont également refait surface pour plusieurs. L’état de vulnérabilité qui accompagne bien souvent l’inquiétude et l’incertitude n’offre guère de possibilités d’épanouissement personnel lorsque celui-ci se prolonge. De quoi sera fait 2021 ? Vous la souhaitez comment, votre prochaine année ? Sur le plan personnel, professionnel, familial, sexuel ?

Besoin de prendre des résolutions ? Vraiment ?

Le désir d’appuyer sur le bouton « reset », réinitialiser, est sans doute très fort dans de nombreux foyers ! Année de grands défis, de grands stress, certes, mais devons-nous tout jeter, prendre des résolutions et vouloir tout changer ? Peut-être, peut-être pas.

Et si le simple fait de ne pas se mettre de pression constituait LA seule bonne résolution à prendre pour 2021 ? Se détendre au lit ? Ne pas être préoccupé.e par une anxiété de performance ? Ne pas se comparer ou chercher à normaliser sa vie sexuelle ?

Mais pour y parvenir, certains efforts devront se faire – car la tentation de céder à la pression est bien présente. Les « est-ce que ma vie sexuelle est normale » sont des questions très fréquemment posées.... Tentons d’y échapper et de se détendre un peu :

Faites le tour de l’endroit où vous comptez vivre le plus souvent des moments d’intimité pour la prochaine année – en solo ou en couple – et évaluez ce qui peut être fait, si des conditions favorables peuvent se mettre en place pour bien vivre cette intimité ;

Observez vos habitudes de vie – sans vous juger – simplement pour voir si elles correspondent aux objectifs de celle-ci. Ne lésinez pas sur les moyens à prendre pour vous sentir totalement en phase et en respect de vous-même ;

Prenez le pouls de votre libido – encore sans vous juger – simplement pour observer où elle en est. Cela vous plaît-il ? Cela vous convient-il ?

L’idée ici n’est certainement pas de mettre de la pression mais plutôt de vous offrir la possibilité de créer un point de départ, une amorce réflexive concernant votre vie érotique.