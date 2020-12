Illumination du pont Samuel-De Champlain pour le Nouvel An

Le pont Samuel-De Champlain brillera aux couleurs de bleu et blanc doré dès le coucher du soleil ce jeudi pour marquer la fin de 2020 et le début de 2021.

Cette illumination spéciale aura aussi lieu vendredi et samedi soir jusqu'à 1 h du matin pour cette structure qui relie Montréal à la Rive-Sud.

«Depuis mars dernier, le pont Samuel-De Champlain s'est illuminé de son arc-en-ciel pour exprimer notre solidarité, notre résilience et notre gratitude envers les travailleurs essentiels. La nuit du 31 décembre et du 1er janvier, le pont scintillera de bleu et de blanc pour accueillir la nouvelle année et souligner l'espoir que fait naître au pays le début de la vaccination contre la COVID-19», a affirmé Catherine McKenna, la ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités par communiqué, jeudi matin.