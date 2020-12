La pandémie a continué d’accélérer en Afrique cette semaine

La pandémie de coronavirus a continué d’accélérer en Afrique ces sept derniers jours, confirmant une tendance engagée début décembre: voici les évolutions marquantes au cours de la semaine écoulée.

Indicateur important, le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations et les comparaisons entre pays sont à prendre avec précaution, les politiques de tests différant d’un pays à l’autre.

Cette semaine, les évolutions peuvent aussi avoir été perturbées par les fêtes de Noël.

Décélération dans la plupart des régions

La pandémie a décéléré fortement cette semaine dans le monde, avec 574 500 nouveaux cas enregistrés par jour (-10 % par rapport à la semaine précédente), selon un bilan établi par l’AFP.

L’Afrique est le seul continent à avoir connu une accélération des contaminations (+11 %) cette semaine, dans la lignée des semaines précédentes. Les nouveaux cas y sont en nette augmentation depuis le début du mois.

Ailleurs, les contaminations ont fortement décéléré en Amérique latine/Caraïbe (-13 %), aux États-Unis/Canada (-11 %), en Europe (-11 %) et en Asie (-7 %). La pandémie s’est stabilisée au Moyen-Orient (0 %), tandis que le virus ne circule quasiment pas en Océanie (26 cas par jour, -30 %).

L’Europe et les États-unis/Canada, les deux zones qui ont diagnostiqué le plus de cas cette semaine (respectivement 220 900 et 193 000 par jour), concentrent près des trois quarts (72 %) des contaminations enregistrées cette semaine dans le monde.

Principales accélérations

L’Égypte est le pays où l’épidémie accélère le plus (+80 %, 1200 nouveaux cas par jour), parmi ceux ayant enregistré plus de 1000 cas quotidiens pendant la semaine écoulée. Suivent l’Irlande (+61 %, 1100), Israël (+49 %, 4600), le Japon (+23 %, 3400), l’Afrique du Sud (+20 %, 12 100), le Liban (+20 %, 2100) et le Royaume-Uni (+20 %, 40 500).

Plus fortes décrues

La plus forte décrue est observée en Azerbaïdjan (-57 %, 1300 nouveaux cas par jour), devant la Croatie (-51 %, 1200), la Bulgarie (-48 %, 700), la Hongrie (-43 %, 1600), la Géorgie (-33 %, 1600) et la Belgique (-30 %, 1800).

Le plus de contaminations

Les États-Unis sont de loin le pays ayant enregistré le plus grand nombre de nouvelles contaminations cette semaine, avec 186 600 nouveaux cas quotidiens, devant le Royaume-Uni (40 500) et le Brésil (36 200). La tendance s’améliore aux États-Unis (-12 %) et au Brésil (-22 %), mais se détériore au Royaume-Uni (+20 %).

En proportion de la population, hors micro-Etat, la Lituanie est le pays ayant enregistré le plus de cas cette semaine (666 pour 100.000 habitants), devant le Panama (521), la République tchèque (516), le Montenegro (433), le Royaume-Uni (417), la Suède (409) et les États-Unis (395). Sur les 26 pays ayant un taux d’incidence supérieur à 200, 22 sont européens.

Décès

Les États-Unis ont enregistré le plus de décès au cours de la semaine écoulée (2329 par jour en moyenne), devant le Brésil (665), le Mexique (655), l’Allemagne (591), la Russie (566) et le Royaume-Uni (500).

Bilan global

La pandémie a fait plus de 1,8 million de morts dans le monde depuis fin décembre, pour près de 83 millions de contaminations confirmées. Les États-Unis restent le pays le plus endeuillé (342 414 morts), devant le Brésil (193 875) et l’Inde (148 738).