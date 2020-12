L’année 2020 en aura été une de grands bouleversements dans le monde du sport professionnel et amateur. De grandes ligues qui ont dû interrompre rapidement leurs activités en mars, des athlètes confinés et naviguant en plein brouillard, des dirigeants qui ont rivalisé d’imagination pour permettre une reprise graduelle et des amateurs privés de leur passe-temps préféré osent espérer un meilleur sort pour l’année qui s’amène. Même si l’incertitude plane toujours, la lumière devrait de nouveau rejaillir sur l’univers sportif. Le Journal vous propose son grand guide du sport en 2021 pour les principaux circuits majeurs.

• À lire aussi: Lentement, le sport reprend sa place

• À lire aussi: Les Jeux de l’incertitude

Hockey

Photo d'archives

LNH

◆Début de la saison le 13 janvier avec calendrier régulier incluant 56 matchs et fin de saison le 8 mai

◆Remise de la coupe Stanley vers la mi-juillet et repêchage les 23-24 juillet

◆Réalignement des divisions :

Nord (Montréal, Ottawa, Toronto, Winnipeg, Calgary, Edmonton, Vancouver)

Est (Boston, Buffalo, New Jersey, NY Islanders, NY Rangers, Philadelphie, Pittsburgh, Washington)

Centrale (Caroline, Chicago, Columbus, Dallas, Detroit, Floride, Tampa Bay)

Ouest (Anaheim, Arizona, Colorado, Los Angeles, San Jose, Minnesota, St-Louis, Las Vegas)

◆Début des camps d’entraînement entre le 31 décembre et le 3 janvier

◆Nombre de spectateurs variable selon chaque marché

Football

Photo d'archives

NFL

◆Les séries doivent débuter le 9 janvier et le Super Bowl 55 est prévu le 7 février à Tampa devant environ 15 000 spectateurs

◆Repêchage prévu du 29 avril au 1er mai à Cleveland

◆Début de la saison 2021 prévu en septembre

LCF

◆Début de la saison souhaité le 10 juin avec calendrier complet

◆Début des séries le 7 novembre et match de la Coupe Grey le 21 novembre

Course automobile

Formule 1

Photo d'archives

◆Calendrier provisoire avec nombre record de 23 courses

◆Début de la saison 2021 du 18 au 21 mars à Melbourne (Australie)

◆Grand Prix du Canada à Montréal prévu le 13 juin

◆Fin de la saison le 5 décembre à Abou Dhabi

◆Les bonzes du circuit prévoient un retour « le plus normal possible » des spectateurs aux différents événements

NASCAR

Photo d'archives

◆La saison débute avec la présentation du traditionnel Daytona 500, le 14 février

◆Le calendrier prévoit 36 courses

◆Les éliminatoires doivent débuter le 5 septembre et le championnat sera tenu le 7 novembre, à Phoenix

Baseball

MLB

◆Début de la saison souhaité autour du 1er avril

◆Les instances du baseball majeur évoquent une saison de 162 matchs, mais le doute persiste sur le début en avril

◆Le format des séries, élargi à 16 équipes la saison dernière, demeure à déterminer

Soccer

Photo d'archives

MLS

◆Le circuit entend entamer la saison 2021 au début mars avec son calendrier complet

◆La ville d’Austin se joindra à la ligue, mais l’expansion prévue à Charlotte est repoussée à 2022, tandis que celles à Sacramento et St-Louis sont remises à 2023

◆Trop tôt pour savoir si les clubs canadiens (Montréal, Toronto et Vancouver) pourront évoluer dans leur marché

NWSL

◆Début des activités prévu à la Challenge Cup, à la mi-avril

◆Début de la saison régulière à la mi-mai avec calendrier de 24 matchs

Basketball

Photo d'archives

NBA

◆Saison débutée depuis le 22 décembre

◆Calendrier de 72 matchs

◆Séries éliminatoires du 22 mai au 22 juillet

◆Un nombre limité d’équipes accueillent une quantité variable de spectateurs en début de saison

◆Les Raptors de Toronto, unique équipe canadienne, disputent leurs matchs locaux à Tampa devant une foule possible de 3800 spectateurs

Tennis

ATP et WTA

◆Début de la saison ATP avec le tournoi de Delray Beach, du 8 au 13 janvier. Début de la saison WTA à Abou Dhabi, du 5 au 13 janvier

◆L’Open d’Australie sera le premier Grand Chelem présenté, du 8 au 21 février

◆Suite du calendrier confirmée dans les semaines à venir

Cyclisme

Photo d'archives

UCI World Tour

◆Calendrier qui prévoit 33 événements sur route, dont la première course, le Tour des Émirats arabes unis, du 21 au 27 février

◆Les grands événements habituels sont à l’horaire, dont le Giro d’Italie (8 au 30 mai), le Tour de France (26 juin au 18 juillet) et la Vuelta d’Espagne (14 août au 5 septembre)

◆Grand Prix de Québec et Montréal les 10 et 12 septembre

Golf

PGA

◆La saison 2020-2021 a débuté le 10 septembre dernier en Californie avec 52 tournois prévus au calendrier, dont six tournois majeurs

◆Retour des championnats du Grand Chelem 2021 aux dates régulières

◆Tournoi des Maîtres : 8 au 11 avril à Augusta, Géorgie

◆Championnat de la PGA d’Amérique : 20 au 23 mai à Kiawah Island, Caroline du Sud

◆Omnium des États-Unis : 17 au 20 juin à Torrey Pines, Californie

◆Omnium britannique 2021 : 15 au 18 juillet au Royal St-George’s

◆Retour des spectateurs de manière progressive selon les tournois et jusqu’à 25 % du nombre de spectateurs habituels admis à compter du printemps.

LPGA

◆Début de saison le 21 janvier, en Floride, avec le Championnat Diamond Resorts

◆Saison de 34 tournois au calendrier et une bourse totale record de 76,45 M$

◆Tournois de début de saison en Asie remis à avril et tournois en Australie reportés à 2022

◆Les Championnats majeurs

ANA Inspiration : du 1er au 4 avril au club de golf Mission Hills de Rancho Mirage en Californie

du 1er au 4 avril au club de golf Mission Hills de Rancho Mirage en Californie Omnium américain : 3 au 6 juin à l’Olympic Club de San Francisco

3 au 6 juin à l’Olympic Club de San Francisco Championnat de la PGA d’Amérique : 24 au 27 juin au Athletic Club d’Atlanta

: 24 au 27 juin au Athletic Club d’Atlanta Championnat Evian : 22 au 25 juillet en France

: 22 au 25 juillet en France Omnium britannique : 19 au 22 août à Carnoustie en Écosse

◆Pas de plan dévoilé concernant la présence de spectateurs

Sports de combat

Boxe

Photo d'archives

◆Eye of the Tiger Management prévoit un gala le 30 janvier au Mexique, dont la finale mettra aux prises Steven Butler et Jose de Jesus Macias

◆Le 20 février, Floyd Mayweather Jr. doit affronter Logan Paul dans un combat d’exhibition (lieu à déterminer)

◆Des gros noms de la boxe québécoise devraient aussi enfiler les gants à des moments et lieux à confirmer (Jean Pascal contre Badou Jack et Marie-Ève Dicaire contre Claressa Shields)

◆Tous les galas seront à huis clos à moins d’un avis contraire de la Santé publique. Certains États américains, comme le Texas, permettent l’accès à un nombre limité de spectateurs.

UFC

Photo d'archives

◆Le 23 janvier, Conor McGregor affrontera Dustin Poirier II

◆Chez les talents québécois, Charles Jourdain doit monter dans l’octogone en mars contre Steve Garcia.

◆Tous les galas seront à huis clos sauf si la Santé publique autorise les spectateurs.