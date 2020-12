Les éléphants de la rivière Hoanib

C’est bien connu, l’Afrique est une destination incroyable pour la photographie. La Namibie se classe au sommet du palmarès avec ses dunes gigantesques de couleur ocre qui s’embrasent littéralement au coucher du soleil. Cependant, ce pays a beaucoup plus à offrir. Alors que je suis de passage dans la région de la Skeleton Coast, je me prépare à partir avec mon guide, Ben Petrus. Il a un défi : exaucer l’un de mes souhaits. Celui de photographier un éléphant du désert, en contre-jour, dans le dernier rayon du coucher de soleil. En riant, il me suggère de m’apporter une collation. Le trajet sera long et cahoteux. Ici, pas de route. Nous suivons des pistes parfois à même le lit de la rivière asséchée. Après des heures de balade au cœur d’un paysage dépassant l’imaginaire, Ben arrête brusquement. « Mathieu, les voilà, les éléphants ! » Ils sont parfaitement alignés dans un contre-jour doré. En définitive, Ben avait lu dans mes pensées...

Appareil : Canon EOS R

Objectif : EF100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM

Exposition : 1/640s à f/5

ISO : 640