L'incendie au centre de tri de Laval officiellement maitrisé

Le brasier qui couvait depuis samedi dernier au centre de tri Multi-Recyclage de Laval est officiellement maitrisé après six jours d'efforts des pompiers, a annoncé la Ville jeudi.

Les flammes, qui avaient pris naissance dans un immense amas d'une quinzaine de mètres de haut composé principalement de débris de bois, avaient causé un immense panache de fumée au centre de tri de la rue Saulnier.

Le brasier s'était déclaré en raison de la décomposition des matériaux empilés. Il pourrait avoir commencé quelques semaines avant de se dévoiler au grand jour samedi, ont avancé les pompiers.

Des citoyens et commerçants, mais aussi le personnel et les patients de l'hôpital de la Cité-de-la-Santé, avaient été incommodés par la fumée.

«On parle d'yeux rouges, d'yeux larmoyants, de gorge qui pique, d’étourdissements, de maux de tête intenses», avait expliqué lundi à TVA Nouvelles Jean-François Houle, un représentant de la CSN, pour parler des maux qui affligeaient le personnel de l'hôpital. Or, la direction de ce dernier ne pouvait empêcher la fumée d'entrer entre ses murs, la ventilation étant essentielle pour éviter d'éventuelles éclosions de COVID-19.

«Les citoyens situés dans le périmètre autour de cet incendie n'ont plus à craindre pour leur santé ou leur sécurité, et les commerces et industries de cette même zone sont hors d'atteinte», a toutefois assuré la Ville jeudi.

«Dans les prochains jours, le Service de sécurité incendie de Laval s'assurera qu'une surveillance adéquate du site sera effectuée afin d'écarter toute possibilité de reprise d'un incendie», ont ajouté les autorités lavalloises par communiqué.