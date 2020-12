Mes 10 souhaits pour 2021

1. Que les bottines d’Ottawa suivent ses babines.

Photo Pierre-Paul Poulin

On exigera un test négatif pour laisser nos vacanciers rentrer au pays. Les séjours prolongés entraîneront des coûts supplémentaires. Regardez-les se débattre pour refiler la facture au gouvernement, c’est-à-dire à nous.

2. Que les gens qui ont reçu des amendes pour des manifs ou des partys illégaux paient eux aussi.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Même chose ici. Nous sommes les champions mondiaux de la petite tape sur les doigts. Pour les autorités, la tentation sera forte, devant le chialage, d’effacer ou de réduire les montants. Je nous connais.

3. Que la vaccination se fasse rondement, sans anicroche, et que l’on convainque un nombre suffisant pour que l’opération vaille la peine.

Photo Adobe Stock

Ici encore, une minorité pourrait annuler les efforts de la majorité. Et si la crise a prouvé une chose, c’est que l’imbécillité est universelle.

4. Qu’on se prépare dès maintenant pour la prochaine fois.

Car il y aura d’autres virus meurtriers, en partie causés par l’érosion des habitats naturels provoquée par l’activité humaine.

5. Qu’on revoie de fond en comble la condition des aînés en perte d’autonomie.

Photo d'archives

Oubliés, négligés, abandonnés : il n’y a pas de quoi être fiers. Et ce n’est surtout pas l’unique responsabilité des gouvernements. Trop facile comme excuse.

6. Que le gouvernement Legault dévoile une nouvelle loi 101 robuste.

Photo Stevens LeBlanc

Je l’avoue sans détour : je me prépare à être cruellement déçu. Les signaux ne sont pas prometteurs. Mais je jure que je reconnaîtrai m’être trompé si le gouvernement est courageux.

7. Que la Cour supérieure valide la loi 21 sur la laïcité.

Les propos du juge Blanchard, qui devra trancher, laissent voir un jupon anti-loi 21 qui dépasse grossièrement. Et même si la loi était validée, le combat se poursuivra en Cour suprême. Ce serait tout de même un message fort. Au-delà de la religion, c’est le droit du Québec de faire les choses à sa manière qui est aussi en cause.

8. Que le gouvernement du Québec, les autorités universitaires et les autorités collégiales réaffirment et protègent légalement, pour vrai, la liberté d’expression.

Dans les sciences sociales, la gauche woke, importée des États-Unis, fait des ravages sur les campus. La recherche de la vérité ne peut progresser sans la liberté de déranger. Les médias n’en parlent pas assez parce que ces illuminés y comptent des alliés.

9. Que Trump perde graduellement de son influence.

Photo AFP

Non, il ne s’effacera pas. Il a besoin d’attention comme un poisson a besoin d’eau. Chef de la secte religieuse la plus puissante aux États-Unis, il fera encore énormément de tort. Candidat en 2024 ? Dur d’y croire, mais combien de fois a-t-il déjoué les pronostics ?

10. Que nous puissions retourner au restaurant, au cinéma, au théâtre, au musée, au stade.

Photo Martin Chevalier

Et inviter des amis à la maison. Et visiter nos parents. Et prendre l’avion sans trop de risques. Et, pour faire plaisir à Mathieu Bock-Côté, qu’on puisse ressortir nos plus beaux habits.

Joyeuses Fêtes à tous nos lecteurs !