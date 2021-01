Mondial junior: le Canada termine au premier rang du groupe A

Équipe Canada junior (ÉCJ) s’est assuré de terminer au premier rang du groupe A du Championnat mondial de hockey junior grâce à une victoire de 4 à 1 contre la Finlande, jeudi à Edmonton.

La formation de l’unifolié est aussi la seule équipe de la compétition à conclure la ronde préliminaire avec un dossier immaculé de quatre victoires en temps réglementaire. Elle affrontera la République Tchèque en quart-de-finale.

Le Canada a offert sa meilleure performance depuis le début du tournoi, et ce, dès les premières minutes de jeu. La troupe d’André Tourigny a dominé le premier engagement 17 à 1 au chapitre des tirs. Dylan Cozens a permis aux siens de retraiter au vestiaire avec une avance d’un but. Lors d’une décente à trois contre un, l’attaquant a opté pour un tir et a battu le gardien Kari Piiroinen. Le capitaine du Canada a inscrit son deuxième but du match et son 11e point de la compétition dans un filet désert, en troisième période.

ÉCJ a poursuivi sa domination au second engagement et le tout a profité à Dylan Holloway et Peyton Krebs, qui ont marqué les deux autres buts canadiens.

Pour sa part, le gardien Devon Levi a été privé d’un blanchissage par Brad Lambert en troisième période. L’attaquant a profité d’un avantage numérique pour déjouer le gardien canadien, qui a terminé la rencontre avec 18 arrêts.