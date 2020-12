On ne peut pas tricher dans l’au-delà

Toujours pleine d’idées, Alexandra Larochelle a imaginé une histoire de spiritisme qui tourne mal dans son nouveau roman, Val-Caduc. Trois ados détestables décident de sécher le cours de gym pour jouer au Ouija dans les toilettes de leur école. L’aventure tourne court et un esprit, Diego, leur colle aux trousses. Anaëlle meurt en plein cours de gym et doit ensuite payer pour ses mauvaises actions. L’au-delà a une saveur amère.

Roman assez court, écrit avec une plume alerte et humoristique, Val-Caduc transporte les lecteurs dans le monde des morts. Mais un monde des morts qui ne ressemble pas tout à fait au paradis qu’on peut s’imaginer, avec des petits nuages floconneux et des troupes d’anges ailés jouant de la flûte.

Ça va plus mal que ça et Anaëlle découvre le monde « plate » de Val-Caduc, la ville des morts où elle doit séjourner avant de pouvoir rejoindre un mystérieux « camp de vacances ». Elle se fait remettre sur le nez ses sautes d’humeur, ses comportements intimidants, ses paroles blessantes. Pour vrai, ce roman délirant est impossible à lâcher !

Alexandra Larochelle est fascinée par les histoires de fantômes et s’est fait plaisir en écrivant Val-Caduc. « Je voulais créer une histoire de fantômes... différente », dit-elle. « J’aime beaucoup le classique de la famille qui déménage dans une nouvelle maison qui est hantée, c’est une recette dont je ne me tanne pas, mais j’avais envie de sortir des sentiers battus. »

« Je me suis questionnée : c’est quoi le monde des morts ? On se fait une idée de ce que ça pourrait être, mais qu’est-ce qui arriverait s’il était complètement différent de ce qu’on s’imagine, et plutôt plate, finalement ? J’ai imaginé cet univers très bureaucratique, qui n’a rien de merveilleux. Les morts n’ont pas le temps de veiller sur nous, ils ont plein de choses à faire. Et c’est très régi, comme le gouvernement. »

Le Ouija

Alexandra Larochelle a joué au Ouija au secondaire... même si c’était interdit dans son école. « Ça ajoutait à l’excitation du jeu... on l’a fait pour rire et on n’a jamais eu l’impression de parler avec un mort. C’était pour rigoler. » Le pointeur n’a jamais bougé et les morts n’ont jamais voulu communiquer avec elle.

Elle ne s’est pas inspirée de « méchantes » de son école pour créer Anaëlle, mais voulait sortir des histoires classiques. « À la place de s’attacher au personnage, on va vraiment la détester. Ça donne une histoire un peu comique parce que ça ne va pas comme elle veut ! »

La romancière croit-elle aux fantômes ? Y a-t-il quelque chose de l’autre bord ? « Je suis plus une sceptique... mais qui suis-je pour ne pas y croire ? On n’a pas de preuve. Mais j’ai tendance à plus y croire que ne pas y croire. Mais c’est plus un souhait qu’une croyance. Il y a des gens autour de moi qui sont décédés et quand je suis face à une difficulté, j’ai tendance à m’adresser à eux. Qu’est-ce que j’ai à perdre à essayer ? À date, ça a quand même bien marché ! »

Plusieurs projets

Par ailleurs, Alexandra a un agenda bien rempli. Une autre série pour ados, Premier rendez-vous, écrite avec Louis Patalano, est sortie récemment chez Michel Quintin. Le troisième tome de Trucs de peur, une série en gros caractères publiée chez La Bagnole pour les plus jeunes, s’en vient également.

Elle coscénarise aussi la série télé de l’Agent Jean à Radio-Canada et travaille beaucoup avec les livres hors-série de l’Agent Jean chez Presse Aventure. « On a beaucoup de projets en dehors de l’écriture de livres. C’est stimulant pour une créatrice de pouvoir toucher à toutes sortes de projets. J’adore ça ! »

Alexandra Larochelle est née en 1993 à Laval.

Elle a publié en 2004, à l’âge de 10 ans, son premier roman, Au-delà de l’univers.

Cette série jeunesse a été vendue à plus de 100 000 exemplaires.

À suivre... pour le tome 2 de Val-Caduc !

EXTRAIT

Photo courtoisie

« Dans les jours qui ont suivi cette étrange séance de spiritisme, les choses sont redevenues normales pour l’exécrable trio, si bien que même Anaëlle, à l’origine tourmentée à l’idée d’avoir fait entrer un esprit dans le monde des vivants, a dû se rendre à l’évidence que rien de particulier ne s’était plus produit, et que soit Diego était sagement rentré chez lui, soit Tessa et Mélodie l’avaient bien eue en poussant le pointeur à son insu. »