Prendre son destin en main

Parmi les livres marquants parus en 2020 dans le domaine du développement personnel, on compte celui du Dr. Dragos Bratasanu reconnu comme scientifique réputé internationalement. L’auteur qui a voyagé aux pôles Nord et Sud a une vision particulière de la réalisation de ses rêves. En ce début d’année, voilà le bon moment pour suivre ses conseils afin que vous aussi puissiez réaliser vos rêves et prendre votre destin en main.

Photo courtoisie

Originaire de l’Europe de l’Est, Dragos Bratasanu est parti de rien, sans argent et sans contact particulier. Il a néanmoins, réussi à réaliser ses rêves. Devenir ingénieur, obtenir un doctorat, travailler pour la NASA, partir à la conquête du pôle Sud et du pôle Nord, écrire des livres, réaliser des films et livrer des conférences sur les cinq continents. Sa bucket list, qui représentait tout ce qu’il souhaitait faire au cours de sa vie était plutôt laborieuse.

Le découragement

Dans son livre, l’auteur nous parle du découragement, conscient qu’il s’agit là de notre pire ennemi. Il est l’un des rares à concilier la science et la spiritualité en comparant les visions d’un moine bouddhiste, de mère Teresa et d’une légende de la NASA. Il nous fait réaliser que les embûches sont partout. « Plus la mission à accomplir est grande, plus le prix à payer est grand », illustre l’auteur.

« J’ai lu pendant des années tous les livres que je trouvais sur le développement personnel, je les empruntais n’ayant même pas de quoi les payer. J’avais appris à lire, mais je n’avais pas appris à mettre les théories en pratique », concède Dragos Bratasanu qui vit maintenant en Nouvelle-Zélande.

Confrontez vos peurs

Pour être heureux, l’auteur explique qu’il faut écouter son cœur et faire ce qu’on aime pour donner un sens a sa vie. Trop souvent, nos rêves sont remis à plus tard pendant que nous sommes absorbés par la vie de tous les jours.

« Pour avancer, il faut d’abord agir, puis réfléchir sur ce qui vient d’être fait, puis il faut agir de nouveau en cherchant à faire mieux, sachant que l’échec fait partie de l’équation », souligne le scientifique. « Il faut essayer, échouer, maudire, se relever et recommencer. »

Si on se contente de faire uniquement ce que l’on sait déjà faire, parce que cela crée un sentiment de sécurité, on ne pourra jamais bâtir un avenir différent.

Au lieu de regarder ce que vous n’avez pas, regardez plutôt ce que vous avez comme talent et habileté et foncez », conclut-il. Dragos Bratasanu est également l’auteur du livre, Behold The Breath of Life