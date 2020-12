Malgré la pandémie, le milieu du théâtre sera effervescent en 2021

Avec un public en salles ou pas, il y aura beaucoup de théâtre en 2021.

Après avoir jonglé avec des plans A, B, C et D, les institutions théâtrales ont préparé, pour l’hiver et le printemps 2021, des productions qui seront présentées avec du public si le monde du théâtre obtient le feu vert pour ouvrir les salles à nouveau. Sinon, elles offriront du théâtre en webdiffusion.

Duceppe et La Licorne seront, à Montréal, les premiers théâtres à tenter, le 12 janvier, de lancer leurs saisons alternatives respectives.

Duceppe présentera une nouvelle version de la pièce King Dave, d’Alexandre Goyette, avec Anglesh Major dans le rôle-titre. La pièce devait être à l’affiche à l’automne.

La Bordée, à Québec, suivra, le 16 janvier, avec une lecture, devant public, de la pièce Art de Yasmina Reza. Une alternative numérique sera mise en place si les théâtres ne peuvent pas ouvrir leurs portes. Deux pièces et neuf lectures sont au programme.

Premier Acte, qui prévoit présenter deux pièces et un balado, lancera ses activités, le 19 janvier, avec la pièce Disgrâce, inspirée par les conditions de libération de l’animateur Jian Ghomeshi de la CBC. Sa mère avait accepté d’héberger et de se porter garante de son fils, en versant une caution de 100 000 $, avant la tenue de son procès.

Toujours dans la Vieille Capitale, le Théâtre Périscope souhaite ouvrir sa salle de la rue Crémazie Est, les 27, 28 et 28 janvier, avec le laboratoire Je veux participer au chaos d’Eliot Laprise.

Le Théâtre Denise-Pelletier suivra, le 17 février, avec La métamorphose de Kafka, avec Alex Bergeron, Myriam Gaboury, Benoît Gouin, Marie-France Lambert et Alexander Peganov.

Lepage en solo

Le Théâtre du Nouveau Monde lancera sa saison hiver-printemps, le 19 février, avec une nouvelle série de représentations de la pièce solo 887 de Robert Lepage. Des discussions sont en cours pour une diffusion numérique qui pourrait être offerte comme alternative. Le Rideau Vert présentera, du 19 février au 21 mars, Long voyage de la nuit, avec Maude Guérin, Raymond Bouchard, Ximena Ferrer Olaso, Xavier Huard et Simon Rousseau dans une mise en scène de Yves Desgagnés.

En ce qui concerne le Trident, qui fêtera ses 50 ans, il dévoilera sa programmation en début d’année 2021.