Voici des idées de jeux de société pour se creuser les méninges

Histoire de finir l’année sur une bonne note, nous vous proposons des jeux qui vous feront vous creuser les méninges. Ils ont l’air simples en apparence, mais quand on les explore un peu plus, on découvre des défis intéressants.

Lucky Numbers

Photo courtoisie

1 à 4 joueurs

8 ans +

20 minutes

19,99 $

Dans Lucky Numbers, vous devez être le premier joueur à remplir votre jardin. Le concept est super simple et s’inspire, d’une certaine façon, du sudoku et du bingo.

Chaque joueur possède un petit plateau de 16 cases. Le jeu comporte quatre ensembles de tuiles numérotées de 1 à 20. On utilise un ensemble de tuiles par joueur et on les mélange, puis on les dépose face cachée sur la table.

Pour commencer la partie, chaque joueur pioche quatre tuiles qui seront placées en ordre croissant et en diagonale de gauche à droite.

Photo courtoisie

Il faut ensuite piocher une tuile et la placer dans son jardin. Pour ce faire, il faut respecter une règle de placement très simple : les tuiles doivent être placées en ordre croissant de gauche à droite et de haut en bas.

Vous ne pouvez pas placer votre tuile ? Vous pouvez l’utiliser pour en remplacer une autre dans votre jardin ou la laisser sur la table. Dans un cas comme dans l’autre, elle devient disponible pour les autres joueurs qui ont alors le choix de piocher une tuile face cachée ou une visible.

Le concept est vraiment tout simple d’autant que vous pouvez autrement placer les tuiles comme vous le désirez, notamment en laissant des espaces.

C’est un jeu qui ne paie pas de mine, mais qui est drôlement efficace en plus d’être addictif.

Cities Skyline

Photo courtoisie

1 à 4 joueurs

10 ans +

40-70 minutes

59,99 $

Il s’agit d’une adaptation d’un jeu vidéo en jeu de plateau où vous devrez collaborer afin de construire une nouvelle ville prospère là où les habitants sont heureux de vivre.

C’est un peu comme si The Sims débarquait sur votre table. On vous propose un scénario de départ avec un certain nombre de plateaux de jeu, tous face cachée, et que vous devrez retourner en débloquant votre budget.

Ce qui est en apparence un simple jeu de pose de tuiles est en fait un redoutable jeu de gestion. En effet, vous allez constamment devoir prendre des décisions en fonction de tous les éléments qui se trouvent sur le panneau d’administration de votre ville.

Concrètement, à son tour le joueur va jouer une des cartes qui sont devant lui, construire l’édifice et appliquer les effets secondaires.

Photo courtoisie

Chaque construction aura un effet sur les divers éléments de gestion comme l’électricité, l’approvisionnement en eau, la collecte des ordures, la criminalité, la pollution et la circulation. Il faudra aussi gérer la population active et le bonheur des citoyens en même temps que le budget.

Ça paraît complexe, mais c’est très fluide. Ce qui est difficile, c’est de choisir des actions optimales pour profiter des divers combos provoqués par les cartes quand elles sont bien jouées.

À ce titre, Cities Skyline touche la cible puisqu’on se creuse le ciboulot et qu’on doit souvent réfléchir plusieurs tours à l’avance afin d’être efficace à générer du bonheur, ce qui donnera des points en fin de partie.

Il faut donc que les joueurs se parlent beaucoup pour bâtir la meilleure ville possible. C’est une belle reproduction d’un jeu de simulation.

L’île des chats

Photo courtoisie

1 à 4 joueurs

8 ans +

60-90 minutes

74,99 $

Il faut d’abord dire qu’il s’agit d’une belle grosse boîte avec du matériel de qualité et abondant. Le simple fait de regarder la boîte et de l’ouvrir donne envie de jouer.

Dans l’île des chats, vous devrez sauver une île peuplée de chats des armées de Vesh Darkhand qui a pour objectif de détruire ladite île et le reste du monde.

Chaque joueur possède donc son bateau dans lequel il pourra transporter des chats vers un nouveau havre de paix.

Déjà, on a pensé à tout le monde en créant une version familiale dont les règles tiennent sur une feuille recto verso. Il s’agit d’un jeu de placement de tuiles très classique où il faut placer des tuiles-chats en tentant de former des familles de même couleur, ce qui donnera des points en fonction du nombre de chats de même couleur dans une famille. Il est aussi possible d’augmenter votre pointage en couvrant entièrement des zones facilement identifiables sur votre bateau.

Photo courtoisie

Mais pour plus de défi et surtout pour un jeu complètement différent et nettement plus compétitif, on opte pour la version complète où les cartes entrent en jeu de même que les poissons.

Les poissons serviront à payer le coût d’achat des tuiles, alors que les cartes-traditions seront jouées pour faire des points supplémentaires. Certaines seront publiques et tous les joueurs pourront en profiter, alors que d’autres seront personnelles et resteront cachées.

Il est également possible de stocker des cartes et des poissons, ce qui ajoute un élément de gestion à un jeu qui intègre admirablement bien de nombreuses mécaniques dans une expérience très fluide et amusante.

On en a beaucoup parlé en bien depuis sa sortie et il est facile de comprendre pourquoi, c’est un jeu qui a beaucoup d’avantages.