Vaccin contre la COVID-19: Québec utilisera finalement toutes ses doses en réserve

Après avoir tergiversé sur la question, Québec a décidé jeudi d'emboiter le pas à d'autres provinces et d'administrer sans délai toutes les doses de vaccins reçues, pour accélérer la campagne de vaccination.

À ce jour, la Belle Province conservait environ la moitié des doses de vaccins qu'elle avait reçue de l'entreprise Pfizer en vue de l'administration de la seconde dose, qui doit être donnée trois semaines après la première.

Ce faisant, seulement 29 250 Québécois avaient été vaccinés en date de mercredi, sur 55 000 doses du vaccin de Pfizer-BioNTech reçues à ce jour.

«Initialement, la compagnie Pfizer recommandait aux gouvernements provinciaux de garder la moitié des doses pour pouvoir administrer cette 2e dose. Maintenant, comme des livraisons sont assurées pour les prochaines semaines, la compagnie Pfizer indique qu'il n'y a plus d'enjeu à utiliser l'ensemble de doses, sans conserver la 2e en réserve», a justifié le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) par communiqué.

En considérant que 32 500 doses du vaccin de Moderna sont aussi arrivées au Québec mercredi, la nouvelle norme décrétée par Québec permettra d'accélérer grandement l'inoculation des personnes les plus à risque, soit les aînés en CHSLD et résidences pour personnes âgées et le personnel soignant.

Si celles-ci et les réserves de Pfizer sont distribuées rapidement dans les prochains jours, le Québec comptera près de 90 000 personnes vaccinées dans les premiers jours de janvier. D'autres livraisons sont aussi attendues dans les prochaines semaines, ce qui permettra notamment de fournir les deuxièmes doses aux premières personnes vaccinées.

À la suite d’une recommandation de la santé publique ainsi que du CIQ et des dernières exigences de la compagnie Pfizer, il n’est plus nécessaire de conserver la 2e dose en réserve. Ceci nous permettra d’accélérer la vaccination au Québec. https://t.co/qbfml6cvC7 — Christian Dubé (@cdube_sante) December 31, 2020

«Cette mesure a pour objectif d’accélérer la vaccination des personnes vulnérables, dans le contexte actuel de propagation très élevée de la COVID-19 sur le territoire québécois», a d'ailleurs reconnu le MSSS, dans la foulée de l'annonce de 2819 nouvelles infections jeudi, ce qui représente un nouveau record au Québec.

Le gouvernement a rappelé que, selon les études cliniques menées par les entreprises pharmaceutiques, les deux vaccins actuellement disponibles sont déjà efficaces à plus de 90 % deux semaines après l'injection de la première dose. L'injection de la seconde dose demeure nécessaire pour atteindre le taux d'efficacité de plus de 95 % promis par les entreprises, en plus d'assurer une protection à long terme aux personnes vaccinées.

D'autres provinces, dont la Colombie-Britannique, l'Alberta et l'Ontario, avaient aussi déjà décidé d'aller de l'avant avec leur campagne de vaccination en distribuant le plus de doses possible, sans garder de vaccin de rappel en réserve.