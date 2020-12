Voici 10 séries québécoises qu’on a redécouvertes en 2020

En mars dernier, la planète télé a arrêté de tourner. Nos grands réseaux québécois ont alors été nombreux à se rabattre sur des rediffusions d’anciennes séries populaires pour combler les trous dans leur grille horaire. Voici 10 séries d’ici que la pandémie nous a permis de redécouvrir.

Chambres en ville

Les rediffusions de la première saison de Chambres en ville nous auront permis de constater que, bien qu’ils datent de la fin des années 1980, les textes de l’auteure Sylvie Payette étaient déjà teintés d’enjeux qui animent les jeunes encore aujourd’hui (environnement, diversité, droits des femmes). On a également pu remarquer qu’Anne Dorval était déjà une excellente actrice à l’époque où sa Lola désespérait d’avoir son Pete (Francis Reddy) à elle seule. Enfin, Dieu merci, réjouissons-nous que la mode ait évolué depuis les immenses tricots à motifs de pommes d’Annick (Valérie Valois), les agencements de type chemise jaune – bretelles mauves – pantalon vert de Julien (Gregory Charles) et les t-shirts bouffants de Josiane (Marcia Pilote). (À Unis TV).

Mon ex à moi

Il est heureux que la relance de V (devenue Noovo) nous ait permis de redécouvrir cette attachante comédie romantique à la sauce «milléniale», qui avait déjà connu une bonne popularité chez son public cible lors de sa diffusion originale à Séries+, en 2015 et 2016. Sophie Desmarais y est truculente en amoureuse délaissée, prête à tout – mais vraiment tout – pour reconquérir le beau François (Jean-François Nadeau), qui vient de la quitter. Aussi, Mickaël Gouin et Mylène St-Sauveur interprétaient dans Mon ex à moi un semblant de couple tout ce qu’il y a de plus moderne, quelques années avant de jouer les amoureux de longue date dans Hubert et Fanny. (À Noovo).

Catherine

On a un peu grincé des dents en revoyant le M. Ming (Khanh Hua) de Catherine, lorsque la «sitcom» a repris vie au printemps dernier, 17 ans après sa fin définitive à Radio-Canada. En 2020, une telle caricature de propriétaire de dépanneur vietnamien ne passerait probablement plus. Pas plus que certains gags sur les femmes poussés par le macho Charles (François Papineau). Cependant, prise pour ce qu’elle était à sa naissance, en 1999, c’est-à-dire une comédie légère et sans prétention, Catherine s’avère encore efficace, principalement grâce au trio féminin principal formé de Catherine (Sylvie Moreau), de Sophie (Marie-Hélène Thibault) et de Rachel (Dominique Michel) et à ses répliques cinglantes. (À Prise 2)

Le temps d’une paix

À l’ère de Netflix, de Disney+, des séries québécoises de calibre international à la C’est comme ça que je t’aime et La faille, le bon vieux Temps d’une paix, qui célébrait cette année ses 40 ans, résiste, droit comme un chêne, et continue de rouler en boucle sur les plateformes de Radio-Canada. Et avec succès ; il suffit d’aller jeter un œil aux pages «fan» du téléroman de Pierre Gauvreau sur Facebook pour constater combien les adeptes du «Temps d’une paix» sont encore passionnés, investis et dévoués. Une jeune génération qui n’a pas eu la chance de connaître le jeu de grands comme Nicole Leblanc, Pierre Dufresne, Jean Besré ou Gérard Poirier peut ainsi encore découvrir les fondements de notre télévision. (À ICI Télé et ICI ARTV).

Les Invincibles

Avant de nous épater avec Série noire, et plus récemment, de nous renverser avec C’est comme ça que je t’aime, le tandem de créateurs François Létourneau – Jean-François Rivard avait imposé son style dramatico-comique-absurde dans l’excellente Les Invincibles, où quatre éternels ados de 30 ans larguaient leurs responsabilités pour profiter de la vie à fond. Une idée valable, aux conséquences douteuses! On a pris grand plaisir à renouer avec P-A (François Létourneau), Carlos (Pierre-François Legendre), Steve (Patrice Robitaille, avant qu’il ne devienne l’acteur en demande qu’il est aujourd’hui) et Rémi (Rémi-Pierre Paquin), mais avouons qu’on ne les avait pas vraiment oubliés. Pas plus que l’immonde Lyne-la-pas-fine (Catherine Trudeau)... (sur ICI Tou.tv)

C.A.

D’abord mal-aimé, puis de plus en plus prisé entre 2006 et 2010, le ton de C.A était suffisamment audacieux pour gagner de nouveaux adeptes en 2020. (Sur ICI Tou.tv)

Minuit le soir

À l’instar de ses petites cousines C.A et Les Invincibles, Minuit le soir a fait grand bruit au moment de sa réapparition sur le web au printemps. Pour revoir une jeune Julie Perreault et un Claude Legault tourmenté comme on l’aime. (Sur ICI Tou.tv).

Fortier

Arrivée comme une belle surprise sur Club illico cet automne, bien que ses enquêtes et ses gaffes remontent à 20 ans, Fortier se défend encore honorablement et avec crédibilité contre ses descendantes comme District 31, au traitement plus dernier cri. (Sur Club illico).

Radio Enfer

Yo, les jeunes! Vous avez été heureux de revoir Michel Charette en Jean-Lou «le hot-dog» Duval, à l’époque pré-District 31, n’est-ce pas? Radio Enfer célébrait de surcroît ses 25 ans cette année. (À Unis TV).

La galère

Pendant que les péripéties de Stef (Hélène Florent), de Claude (Anne Casabonne), d'Isa (Geneviève Rochette) et de Mimi (Brigitte Lafleur) se décuplaient à l’infini en rediffusion, nous, on se demandait comment la bande de mamans de Renée-Claude Brazeau se démerderait en confinement... (À Unis TV et sur ICI Tou.tv).

