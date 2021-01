COVID-19: les Canadiens encore moins optimistes qu’au début de la crise

Même si la vaccination a débuté, le pessimisme gagne du terrain et plus de 40% des Canadiens croient que la vie ne sera plus jamais comme avant, même une fois la pandémie maîtrisée, révèle un récent sondage.

En effet, à peine 57% des Canadiens anticipent un retour à la normale pour le travail, l’école ou encore la vie sociale, apprend-on à la suite de ce coup de sonde mené par la firme Ipsos pour le compte du réseau Global.

C’est 8% de moins qu’au début de la pandémie, alors que le nombre de décès quotidien était pourtant plus élevé, que le virus était moins bien connu des scientifiques et que le vaccin n’était encore qu’un lointain rêve.

«Les gens ne voient pas la lumière au bout du tunnel», a analysé Darrell Bricker, PDG de la maison de sondage Ipsos, en entrevue à Global News.

Malgré tout le négatif de la crise, la pandémie aura au moins rappelé aux gens l’importance de la famille et des amis.

Éloignés de leurs proches, trois répondants sur quatre valorisent davantage le temps passé auprès des leurs.

La possibilité «d'aller à des événements collectifs, des concerts, des salles de cinéma, de sortir facilement pour se mêler à ses amis est quelque chose qui manque vraiment aux gens», a constaté M. Bricker.

Plus Québécois que Canadiens

Autre effet de la situation actuelle: les Canadiens se définissent davantage en fonction de leur province, qui a compétence en matière de santé, qu’en tant que «Canadiens d’abord».

Sans surprise, c’est au Québec que ce sentiment est le plus fort, 53% des gens se disant avant tout Québécois.

De plus, 49% des Québécois sont d’avis qu’ils n’ont pas grand-chose en commun avec les Canadiens des autres provinces.

Dans l’Atlantique, là où l'on a su le mieux contrôler le virus jusqu'ici, plus d’une personne sur deux se reconnaît davantage dans sa province que dans son pays.

Ailleurs au pays, cependant, une très large majorité de gens continuent de se définir en premier lieu comme Canadiens. Ils sont plus de 70% en Ontario et en Alberta à penser de cette façon, et près de 65% en Colombie-Britannique.

Ce sondage Ipsos a été réalisé entre le 11 et le 14 décembre auprès de 1000 répondants en ligne. La marge d’erreur est de 3,5%.