Éclosion de COVID-19: des médecins tombent au combat à Laval

Six employés de la Cité-de-la-Santé de Laval, dont trois urgentologues, ont été déclarés positifs à la COVID-19 en un peu plus d’une semaine.

Bien que la situation soit prise au sérieux pas la direction de l’établissement, le syndicat craint que la situation n’empire et mène à une rupture de service.

«Il y a trois médecins sur 30 urgentologues qui sont déjà contaminés, donc déjà 10%. La population n’est pas en danger immédiat, mais si ça continue à progresser parmi les médecins, il y a un danger éventuellement pour les soins parce que les urgentologues ne sont pas remplacés facilement comme ça», soulève Déreck Cyr, vice-président du Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires de Laval (SIIIAL-CSQ).

Afin de contrôler la propagation de la COVID-19 parmi le personnel de l’hôpital, le CISSS de Laval a décidé d’augmenter la fréquence des tests de dépistage.

«Ces dépistages-là sont hebdomadaires. À partir du moment où on a ce qu’on caractérise comme une éclosion, on augmente le dépistage hebdomadaire. Donc pour la salle d’urgence, à partir d’aujourd’hui et pour les sept prochains jours, il y aura trois dépistages par semaine au lieu d’un», explique Geneviève Goudreault, directrice générale adjointe par intérim du CISSS de Laval.

Aucun autre département ne serait touché pour le moment et on ignore la source de l’éclosion.