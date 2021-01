Équipe Canada junior demeure humble

Équipe Canada junior a terminé la ronde préliminaire avec une fiche de 4-0, marquée par une convaincante victoire de 4-1 sur la Finlande, jeudi soir. La sélection nationale a inscrit un monstrueux total de 33 buts contre seulement quatre accordés lors de ces quatre rencontres. Assez pour satisfaire l’entraineur-chef André Tourigny à l’aube de son match de quarts de finale face à la République Tchèque, samedi soir? Non. Ah mais là, vraiment pas.

Tourigny a répondu aux questions des journalistes pendant une quinzaine de minutes, vendredi après-midi, à la veille de l’affrontement de quarts de finale face aux Tchèques. À plusieurs reprises, il a répété l’importance de faire preuve d’humilité même si son équipe a offert l’une des prestations les plus dominantes pour une équipe canadienne en ronde préliminaire du Championnat mondial de hockey junior.

La victoire contre la Finlande, jeudi, a été la cerise sur le sundae. Hier, toutefois, ÉCJ n’y pensait déjà plus.

«Tout le monde au pays savait que le match de la veille du jour de l’An était le match clé. Tout le monde l’avait encerclé sur leur calendrier et nos joueurs ne sont pas différents. On était prêt. Maintenant, c’est derrière nous et on regarde en avant. C’est important d’avoir l’humilité de se préparer de la même façon, de continuer d’avoir un sentiment d’urgence et de se concentrer sur la tâche à venir. Oui, c’était le fun le match d’hier mais ça ne garantit pas la performance de demain, ni d’après-demain. Au hockey, c’est une journée à la fois. On se doit d’être humble et de regarder vers l’avant», a-t-il mentionné hier.

Vers l’avant, il y a les Tchèques, une équipe qui a remporté deux de ses quatre matchs de la ronde préliminaire, dont un contre la Russie, grâce à du jeu extrêmement hermétique.

«Les gens ne leur donnent pas assez de crédit. Ils ont joué dans un groupe avec les États-Unis, la Russie et la Suède et ils ont terminé la ronde préliminaire avec seulement deux joueurs possédant un différentiel négatif. Tout ça, en jouant contre des pays qui font partie de l’élite. Ça démontre à quel point ils sont bons à cinq contre cinq. Ils n’ont aussi profité que de sept avantages numériques jusqu’à maintenant et ce sera important pour nous de ne pas leur en donner», a analysé l’entraineur-chef, ajoutant encore une fois l’importance d’être humble et de s’attendre à un «match difficile».

Vérification faite, les deux joueurs partants des Tchèques qui affichent des différentiels négatifs sont Karel Klikorna (-3) et Filip Koffer (-1).

NEWHOOK, AU JOUR LE JOUR

Par ailleurs, bonne nouvelle pour l’équipe canadienne: l’attaquant Alex Newhook a évité le pire jeudi soir et son absence ne devrait pas être de longue durée.

Frappé dûrement par Eemil Viro de la Finlande en première période, Newhook n’avait disputé qu’une seule autre présence en début de deuxième avant de retraiter de façon définitive vers le vestiaire. Blessé au haut du corps, il n’était pas de l’entrainement canadien hier.

«J’évaluerais à 50-50 ses chances de jouer contre les Tchèques, a mentionné Tourigny. Si on jouait aujourd’hui (vendredi), il n’aurait pas été en uniforme mais on verra demain (samedi).»

En l’absence de Newhook, c’est Connor Zary qui s’entrainait au centre de Peyton Krebs et Cole Perfetti à l’entrainement. L’entraineur a d’ailleurs confirmé que cette unité demeurerait intacte advenant le cas où Newhook n’était pas rétabli pour affronter les Tchèques.

«Il (Zary) a été très bon puisqu’il se retrouve dans une situation difficile depuis le début du tournoi. Il ne joue pas régulièrement mais à chaque fois qu’on l’a envoyé dans la mêlée, il a très bien fait. Il a mérité sa chance», a mentionné l’entraineur.

Du côté de l’attaquant des Blazers de Kamloops, c’est une chance à saisir.

«Tous les joueurs dans notre alignement sont talentueux, rapides et peuvent jouer n’importe quel rôle dans l’alignement. Krebs et Perfetti sont deux joueurs très intelligents donc ce sera un plaisir de jouer avec eux. Que ce soit au centre ou à l’aile, je vais tout faire pour aider notre trio à connaître un bon match», a mentionné celui qui a signé son premier contrat professionnel, avec les Flames de Calgary, quelques heures avant le match contre la Finlande, jeudi.