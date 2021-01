Appel à la prudence après la mort d’un motoneigiste

L’année débute tragiquement pour une famille de Fossambault-sur-le-Lac alors que le corps d’un motoneigiste a été repêché dans le secteur de la baie Duchesnay, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, vendredi soir.

François Hunter, 55 ans, a péri lorsque sa motoneige a coulé dans le lac Saint-Joseph.

Le père de deux enfants avait quitté la maison vendredi matin vers 9h30. Sans nouvelle en après-midi, la famille a téléphoné aux autorités. Quatre bons Samaritains se sont joints aux recherches.

«On était quelques motoneigistes en après-midi qui s'étaient rapprochés de la baie Duchesnay, où le corps a été retrouvé, [et] qui avaient eu un doute sur soit une bouée, ou une bûche, ou un débris quelconque qui était au centre de la baie, sur laquelle on ne pouvait pas s'aventurer parce que c'était à l'eau claire», raconte Michel Biron, témoin.

Après ce décès tragique, le maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier lance un appel aux motoneigistes. «Soyez prudents. Ne soyez pas téméraires pour le plaisir de le faire», lance Pierre Dolbec.

La famille de François Hunter est sous le choc. «On ne fera jamais assez de sensibilisation au niveau de la prudence en motoneige, ça, je vous l’accorde. Mais mon oncle a de l’expérience», écrit sa nièce Sylvia Hunter.

Elle affirme que son oncle était un homme sensé. «Je ne crois pas qu’il ait décidé d’aller faire le fou sur le lac», ajoute-t-elle en précisant qu’il faudra attendre avant de connaître les causes de l’accident.

Son frère et sa nièce parlent de lui comme d'un boute-en-train. «François était un père de famille plein d’amour. C’était un homme qui était très drôle, fier et heureux. Il aimait la vie, et c’était toujours un grand plaisir de passer du temps en sa compagnie», conclut Sylvia Hunter.

La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) rappelle l'importance de rester dans les sentiers. D'ailleurs, ceux du club de motoneige Jacques-Cartier ne sont toujours pas ouverts.

«La plupart des décès qu'on a, l'année dernière, 75%, c'était hors sentiers, ils n'étaient pas dans les sentiers balisés», précise Stéphane Desroches, directeur général.

Comme plusieurs cette année, la victime avait acheté sa motoneige en novembre, un retour vers ce sport dans son cas. La Fédération se prépare justement à un nombre important de nouveaux adeptes dans les sentiers.