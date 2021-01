Après des cas à l’urgence, deux éclosions de COVID à la Cité-de-la-Santé

Après six cas de COVID-19 recensés à l’urgence de l’hôpital de la Cité-de-la-Santé à Laval, deux éclosions sont également rapportées sur des étages du centre hospitalier, samedi.

Deux patients et trois employés sont atteints par le virus SARS-Cov-2 au 4e étage est sud, indique le CISSS de Laval par communiqué. Au 5e étage ouest nord, la situation est encore plus préoccupante avec 10 usagers atteints, et quatre employés.

Au total, 12 patients et 7 employés sont concernés par ces deux éclosions.

Deux employés sont également déclarés positifs à l’unité de soins palliatifs du site non traditionnel de soins hôtel.

Les cas recensés vendredi à l’urgence, incluant trois médecins et trois employés, ne sont pas considérés comme étant liés à une éclosion; la maladie ne s’est pas propagée dans le milieu de travail.

Plusieurs mesures ont été mises en place afin d’endiguer ces cas et éclosions.

Le dépistage quotidien des usagers et des employés est mis en place, les admissions sont suspendues. Un travail rigoureux de recherche de cas et de contacts est effectué et des rappels continus auprès du personnel des mesures de prévention et de contrôle en application sont faits.