COVID-19: l’association canadienne des compagnies aériennes déplore les nouvelles mesures

Quelques jours après l’annonce du gouvernement fédéral concernant les tests COVID-19 négatifs obligatoires pour rentrer au Canada, le président du Conseil national des lignes aériennes du Canada (CNLA), Mike McNaney, a déploré vendredi cette «approche précipitée».

«Depuis maintenant six mois, nous avons demandé au gouvernement de travailler avec l’industrie pour mettre en œuvre la stratégie nationale de tests. [...] Le but des [récents programmes pilotes] était d’éviter une approche et une mise en œuvre précipitées, ce qui est exactement ce que nous voyions en ce moment», a-t-il notamment affirmé en entrevue au National Post.

Le président de l’association a reproché au gouvernement Trudeau de ne pas avoir encore clairement indiqué toutes les nouvelles réglementations imposées, telles que le type de documents qui devront être présentés aux compagnies ou encore la liste des centres de tests agréés.

«Ce qui rend cela si frustrant pour nous, c’est que nous aurions pu éviter ce que nous sommes sur le point de vivre si nous avions pris les mesures que nous appelons depuis plusieurs mois», a-t-il précisé au quotidien.

M. McNaney a également regretté le manque de temps accordé avant la mise en place des nouvelles mesures le 7 janvier prochain, s’inquiétant du manque de formation des employés des compagnies aériennes.

Le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, a annoncé jeudi l’obligation pour tous les passagers arrivant au Canada de présenter un test COVID-19 négatif effectué dans les trois jours précédant le vol.

«Les Canadiens qui voyagent actuellement et qui reviennent bientôt au Canada devraient commencer immédiatement à organiser un test COVID-19 afin d’éviter un retard dans leur retour au pays», avait-il ainsi fait savoir dans un communiqué.