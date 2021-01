[EN DIRECT SAMEDI 2 JANVIER 2021] Tous les développements de la pandémie de COVID-19

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie depuis plusieurs mois.

PLANÉTAIRE

Cas: 84 062 279

Décès: 1 829 085

CANADA

Cas: 580 200, 202 641 au Québec

Décès: 15 605, 8226 au Québec

TOUTES LES NOUVELLES DU SAMEDI 2 JANVIER

7h32 | La campagne de vaccination contre la COVID-19 du Vatican va commencer « dans les prochains jours » et visera en priorité, à partir de mi-janvier, les professionnels de santé et les plus âgés, a fait savoir samedi le Vatican.

Le bref communiqué n’évoque pas le Pape François, 84 ans, et n’écrit pas quand il pourrait se faire vacciner.

« Il est probable que les vaccins arriveront la seconde semaine de janvier, en quantité suffisante pour couvrir les besoins du Saint-Siège et de la cité du Vatican », précise le communiqué.

Les autorités ont déjà acheté un réfrigérateur à basse température pour stocker le vaccin contre la COVID-19 et comptent commencer à l’administrer à partir de la mi-janvier, a ajouté le Vatican.

Seront prioritaires « les professionnels de santé et de sécurité, les personnes âgées et le personnel en contact fréquent avec le public ».

Peu avant Noël, deux cardinaux faisant partie de la garde rapprochée du pape avaient été déclarés positifs à la COVID-19, suscitant de nouveau des interrogations sur la protection du pape, qui porte rarement le masque.

6h23 | Couvre-feu dès 18H00 pour une partie du pays et toujours 20H00 pour le reste des Français : le premier weekend de l’année commence sous de sombres auspices en France face aux craintes d’une nouvelle flambée du coronavirus.

6h05 | La gouverneure de Tokyo Yuriko Koike a demandé samedi au gouvernement japonais de déclarer à nouveau l’état d’urgence, alors que la capitale a battu cette semaine son record de contaminations au coronavirus.

AFP

5h45 | Le gouvernement grec a annoncé samedi une nouvelle prolongation jusqu’au 10 janvier du confinement strict imposé au pays depuis deux mois, mettant fin à l’assouplissement des mesures toléré pour les fêtes de fin d’année.

5h40 | L’opéra de Sydney, après des mois de relâche imposée par la pandémie, va reprendre ses représentations et se prépare à accueillir, pour la première fois depuis mars dernier, des spectateurs — désormais masqués.

AFP

5h27 | Le Liban se dirige vers une situation sanitaire « catastrophique », ont averti samedi des professionnels de santé après une forte hausse des cas de contamination à la Covid-19 durant les fêtes de fin d’année et une quasi-saturation des hôpitaux.

3h58 | Les bars, discothèques et restaurants vont fermer samedi et la vente d’alcool va être interdite à Bangkok en vertu d’une série de mesures adoptées pour contenir la hausse des cas de coronavirus en Thaïlande.

AFP

3h53 | L’Inde a mené samedi des simulations de vaccinations à travers tout le pays avant de lancer, peut-être dès cette semaine, une campagne massive de vaccination contre le coronavirus dans ce pays de 1,3 milliard d’habitants.

AFP

3h28 | Si les travailleurs de la santé sont les premiers à recevoir le vaccin contre la COVID-19 pendant la campagne de vaccination aux États-Unis, bon nombre d’entre eux ont choisi de le refuser pour des raisons politiques.