Gregg Popovich : Becky Hammon mérite d’être entraîneuse-chef

Becky Hammon est devenue la première femme à diriger une rencontre de la NBA, mercredi, et son patron Gregg Popovich est surpris de la bulle médiatique créée par cette situation.

Expulsé lors de la rencontre entre ses Spurs de San Antonio et les Lakers de Los Angeles, l’entraîneur-chef a été remplacé par son adjointe, qu'il a lui-même embauchée en 2014.

Le pilote a martelé que c’est d’ailleurs en raison de son expertise – elle est une ancienne joueuse vedette de la WBNA –, et non en raison de son sexe, qu’elle a été retenue.

«Tout était comme d’habitude [après mon expulsion]. Nous n’avons pas embauché Becky pour écrire l’histoire, a fait valoir Popovich vendredi, selon le "Los Angeles Times". Elle l’a mérité. Elle est qualifiée. Elle est merveilleuse dans ce qu'elle fait.»

«Je la voulais dans mon équipe en raison du travail qu’elle fait. Et il se trouve que c’est une femme, ce qui ne devrait avoir aucun rapport. Mais dans notre monde, comme nous l’avons vu, c’est si difficile pour les femmes d’obtenir certains postes.»

Avenir brillant

Le futur Temple de la renommée estime par ailleurs que cette rencontre n’allait pas être la dernière de Hammon à titre d’entraîneuse-chef et il semble se préparer au départ de sa complice.

«Il n'y a aucune raison pour que quelqu'un comme Becky et d'autres femmes ne puisse pas être entraîneur dans la NBA, a lancé Popovich. À plus grande échelle, c'est pourquoi ce n'était pas une grosse histoire pour moi – parce que je la connais. Et je connais ses compétences, et je connais sa valeur, et je sais que son avenir est très, très brillant.»

«Je comprends l'attention que cela a suscitée, mais en toute honnêteté, j'ai supposé que la plupart des gens savaient déjà qu'elle était qualifiée pour être entraîneuse-chef de la NBA.»