La vie ennuyeuse des gens riches et célèbres

On s’attendait à quelque chose d’unique. De différent. À un mélange parfait des univers si distincts de Downton Abbey et Gossip Girl. Malheureusement, Bridgerton n’offre rien de plus qu’une série d’intrigues mièvres noyées dans l’eau de rose.

Daphne Bridgerton cherche l’amour. Elle le cherche avec toute la passion et l’espoir d’une jeune débutante qui apprend à naviguer dans les conventions sociales de la haute société londonienne du 19e siècle. Mais sa quête devient plus ardue lorsque la chronique à scandales signée par la mystérieuse Lady Whistledown commence à s’acharner sur son compte à grands coups de calomnies.

Cette histoire, de nombreux jeunes la connaissent déjà par cœur ; la série de romans dont s’inspire la série a connu un succès considérable au cours des deux dernières décennies, plaçant l’auteure américaine Julia Quinn dans la liste des best-sellers à maintes reprises.

Mais aujourd’hui, la célèbre productrice Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy, How to Get Away with Murder) initie aujourd’hui un public beaucoup plus large à l’univers fictif de Bridgerton grâce à huit épisodes, déposés sur Netflix pour Noël.

Apparences trompeuses

En surface, ce Bridgerton est beau – très beau, même – tant la reconstitution d’époque est minutieuse. Les costumes ? Magnifiques. Les paysages anglais de l’époque ? À couper le souffle. Mais tout ça, c’est en surface.

Dès qu’on creuse le moindrement, on se rend compte qu’on a ici droit à un récit vide et cousu de fil blanc. Les intrigues (faméliques, soit dit en passant) s’entremêlent bêtement, les interprétations sont bien souvent maladroites, et les chassés-croisés amoureux deviennent rapidement sirupeux et même ennuyeux.

Plutôt que d’insuffler une dose de fraîcheur à une formule déjà éculée par les Gossip Girl et Pretty Little Liars de ce monde, on se contente donc ici de répéter la même formule encore et encore... Dommage.