Première opération de déneigement à Montréal

La Ville de Montréal déclenchera sa première opération de chargement complet de la neige de l’année, ce dimanche, à 7h.

• À lire aussi: Première bordée de neige de l’année au Québec

Depuis vendredi soir, il est estimé qu’un total d’un peu plus de 20 centimètres de neige sont tombés sur la métropole québécoise.

La Ville de Montréal a indiqué samedi que les lieux de déneigement prioritaires seraient «les hôpitaux, les accès aux réseaux des transports collectifs et les grandes artères». Ces opérations se poursuivront «aussi longtemps que nécessaire pour assurer la sécurité des déplacements», a-t-il été ajouté.

Ce sont environ 2200 véhicules de déneigement qui parcourront la ville dès dimanche afin de nettoyer rues, trottoirs et pistes cyclables. La Ville invite d’ailleurs les citoyens à profiter des 8400 espaces de stationnement gratuit disponibles lors des déneigements.

Ceux-ci sont identifiés sur une carte disponible sur le site internet ou encore via l’application Info-Neige MTL.

«Notre priorité est d'assurer la sécurité et faciliter les déplacements de tous les usagers. J'invite piétons, cyclistes et automobilistes à faire preuve de prudence et à planifier leurs déplacements afin de favoriser le déroulement des opérations. Tout le monde a son rôle à jouer», a assuré la mairesse de Montréal Valérie Plante.

Longueuil aussi

La Ville de Longueuil a aussi annoncé ses mesures à la suite de la belle bordée de neige qui a couvert le sol de la région.

Le stationnement dans la rue sera interdit du 2 au 3 janvier entre minuit et 6h, sur tout le territoire longueillois, ce qui inclut aussi Greenfield Park, Saint-Hubert et le Vieux-Longueuil.

Encore ici, une liste des stationnements municipaux gratuits est offerte aux propriétaires de voiture sur le site web de la Ville de Longueuil.