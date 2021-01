Un chanteur country trouve un cadavre

Un chanteur country américain a fait une macabre découverte lorsqu’il est allé courir la veille du Nouvel An: il est tombé sur un cadavre.

Le chanteur Tyler Rich a raconté sa mésaventure sur son compte Instagram. «Ce n’était pas la manière [dont] j’avais prévu terminer 2020», lance-t-il.

Tyler avait déjà couru près de quatre kilomètres dans le parc de Chicopee, au Massachusetts, quand il a aperçu ce qu’il croyait être un jeune sans-abri.

Toutefois, quand il s’est approché, il a découvert que l’homme était couché face contre terre. «J’ai fait demi-tour et je suis allé le voir», raconte Tyler.

«J’ai réalisé qu’il ne respirait pas et que son visage était couvert de sang. Partout. On dirait qu’il a été tiré ou battu», ajoute le chanteur.

Un couple de passants lui a prêté un cellulaire pour qu’il puisse contacter les autorités. Il a ensuite passé près d’une heure à raconter aux policiers ce qui s’était passé.

Tyler dit avoir vécu difficilement les heures qui ont suivi. Il a pu en apprendre un peu plus sur la victime et a parlé à sa mère. Il a dit que c’était la conversation la plus difficile qu’il ait eue de sa vie.

Une enquête est toujours en cours pour connaître les circonstances de la mort du jeune homme.