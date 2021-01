LAMONTAGNE, Denise

De Saint-Sulpice, le 19 décembre 2020, à l'âge de 68 ans, est décédée Denise Lamontagne, fille de feu Hélène L'Achevêque et feu Léo Lamontagne.



Elle laisse dans le deuil, ses soeurs Louise, Marielle (Yvon Grenier), Pauline (Gilles Dumulong), Ghislaine (Luc Drainville), Claudette, Jeannine (Roger Longpré) et Pierrette (Michel Therrien), son frère André (Lorraine Lafortune), ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.



En raison des circonstances actuelles, les funérailles seront célébrées dans l'intimité de la famille.



La famille tient à remercier le personnel dévoué du Centre hospitalier Lanaudière pour leur soutien et les bons soins prodigués.



La famille remercie également tous les parents et amis de leur sympathie manifestée à l'occasion du décès.







450-589-5505 www.guilbault.info