1000$ aux voyageurs: «On va régler ça»

La controverse entourant les 1000$ disponibles pour les voyageurs qui doivent se mettre en quarantaine continue de faire réagir, mais le gouvernement va régler le problème le plus rapidement possible, martèle le leader à la Chambre des communes.

Les dispositions de la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE) permettent aux personnes qui doivent se mettre en quarantaine et qui n’ont pas accès des congés maladie de réclamer 500$ par semaine.

Le gouvernement n’avait toutefois pas prévu que ces personnes pourraient être des touristes revenant de voyage et forcés de respecter une quarantaine de 14 jours.

«Ça n’a jamais été l’intention, ça n’a jamais été le but. C’était pour aider les travailleurs à ne pas contaminer leurs collègues. C’est une brèche. On n’avait pas prévu ça, on va le régler, c’est inacceptable», a expliqué Pablo Rodriguez en entrevue à LCN.

Le lieutenant libéral du Québec assure que tous les partis étaient de bonne foi lorsqu’ils ont mis en place cette prestation. Ils n’avaient toutefois pas pensé à cet «effet pervers».

M. Rodriguez assure que de nombreuses discussions ont eu lieu depuis qu’ils ont appris dans les médias en même temps que tout le monde cette faille. «C’est une brèche et il faut la colmater», insiste le député d’Honoré-Mercier.

Il maintient que cet argent est là pour les travailleurs et pas pour les vacanciers.

Et il continue de demander aux Canadiens d’éviter les voyages non essentiels. «Restez chez vous. Donnez un coup de pouce aux travailleurs de la santé», conclut-il.