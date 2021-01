CHAMPAGNE, Pierre



À St-Jovite (Mont-Tremblant), le lundi 21 décembre 2020, à l'âge de 82 ans, est décédé Pierre Champagne, fils de feu Camille Champagne et feu Germaine Bissonnette.Il laisse dans le deuil ses frères Claude Champagne & Gilles Champagne (Sylviane Roy), sa soeur Louise, ses neveux et nièces Sylvain Chénier, Roger Champagne, Hélène Blin, Alain Champagne, Sophie Labrecque et Isabelle Labrecque.