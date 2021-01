VILLENEUVE, Claude



Subitement, à Rigaud, le 20 décembre 2020, à l'âge de 69 ans, est décédé Claude Villeneuve, époux de Denise Bérubé.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses trois enfants François, Patrick (Geneviève) et Chantal (Louis-Philippe), ses cinq petits- enfants, ses frères Pierre (Nicole) et Michel (Carole) et sa soeur Sylvie (Claude) ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 9 janvier 2021 de 13h à 16h30 :www.maisonfuneraireroussin.com