Comment trouver une place de stationnement en plein déneigement à Montréal

Le chargement de la neige s’est amorcé dimanche matin à Montréal, au lendemain de la première bordée de l’année qui a revêtu de blanc la métropole.

Plusieurs citoyennes et citoyens qui garent habituellement leur véhicule dans la rue seront donc à la recherche d’un stationnement afin d’y laisser leur voiture le temps du nettoyage des grandes et petites artères montréalaises.

La Ville a ainsi mis plusieurs outils à la disposition des Montréalaises et Montréalais pour les tenir informés de la progression du déneigement et de la disponibilité des stationnements dans leur arrondissement.

Plus de 3000 places gratuites ont d’ailleurs été ajoutées dans la métropole cet hiver pour un total de 8400 espaces. Ces places disponibles sont affichées sur la carte des opérations de déneigement.

De plus, Montréal invite les automobilistes à télécharger l’application Info-Neige MTL ou à consulter le site internet ville.montreal.qc.ca/deneigement.

Ces outils permettent notamment de visualiser la progression des opérations de chargement de la neige et indiquent les stationnements hors rue offerts à proximité.

Il est aussi possible de recevoir des alertes et des avis avec l’application Montréal — Service aux citoyens à propos du déneigement et de la circulation, ainsi que dans les situations urgentes et les événements imprévus.

«On demande aux citoyens de respecter les interdictions de stationnement, car on a toujours beaucoup trop de remorquage. Si tout le monde collabore, ça va aller beaucoup plus rapidement et les citoyens vont éviter des soucis», a ainsi conseillé Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville de Montréal.

Et si jamais la Ville a procédé au remorquage d’un véhicule dont le propriétaire n’a pas respecté l’interdiction de stationnement, le Système INFO-Remorquage permet de retrouver sa voiture.