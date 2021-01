GERMAIN (née Bolduc), Nicole



À Montréal, le vendredi 25 décembre 2020 est décédée, à l'âge de 77 ans, Nicole Bolduc, épouse de feu Michel Germain.Elle laisse dans le deuil ses enfants Chantal (Sylvain) et Martin (Geneviève), sa petite-fille et cocotte adorée Philomène, ses 2 frères Richard (Johanne) et Denis, son beau-frère Louis (Madeleine), sa belle-soeur Céline (Richard), ainsi qu'autres parents et amis.Étant donné les circonstances actuelles, il n'y aura pas de funérailles.