Jean-Gabriel Pageau est mieux outillé

Catapulté dans un nouvel environnement en cours de saison l’année dernière, Jean-Gabriel Pageau estime qu’il est maintenant mieux préparé pour bien aider les Islanders de New York, notamment grâce au tournoi éliminatoire de l’été dernier.

Acquis des Sénateurs d’Ottawa au mois de février dernier, Pageau a récolté deux buts en seulement sept parties de saison régulière avant l’interruption de la saison de la Ligue nationale de hockey (LNH) en raison de la pandémie de COVID-19.

Mais lors des séries, tous les joueurs ont été forcés de vivre dans une bulle, et il a ainsi été en mesure de faire connaissance avec ses coéquipiers. Puis, lors de la saison morte, il a été en mesure de s’installer pour de bon dans sa nouvelle ville d’adoption avant le début du camp d’entraînement.

«Je suis ici depuis deux semaines avec ma femme et nos deux chiens, a dit Pageau lors d'une vidéoconférence dimanche. Nous sommes bien installés maintenant. Nous sommes prêts pour jouer au hockey. Nous sommes tous ensemble une fois de plus et c’est excitant. J’ai pu apprendre à connaître les gars dans la bulle en jouant au ping-pong et à toutes sortes de jeux.»

Se regarder dans le miroir

Plus à l’aise, il a ainsi été l’un des artisans du parcours des Islanders jusqu’en finale de l’Association de l’Est, avec 8 filets et 11 points en 22 parties. Le Lightning de Tampa Bay a malgré tout triomphé et le Franco-Ontarien estime qu’il aurait pu en faire plus.

«Nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli, mais nous ne pouvons être satisfaits. Nous devons également nous regarder dans le miroir et j'ai eu le temps de le faire. J’ai vu ce que j’aurais pu faire mieux pour aider l’équipe à accomplir ses objectifs», a-t-il exprimé.

«Je suis excité que le hockey soit de retour et que nous soyons à nouveau réunis. Nous avons un groupe solide et c’est excitant.»