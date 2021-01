Le suspect de Nashville a envoyé des colis à des proches

L’auteur de l’explosion de Nashville survenue le jour de Noël avait envoyé des paquets à des proches avant de commettre son attaque, a confirmé le FBI.

Anthony Warner, 63 ans, a fait exploser un véhicule récréatif en plein cœur du centre-ville historique de la municipalité du Tennessee. Il a péri sur les lieux tandis que trois victimes ont été blessées.

Alors que les autorités tentent toujours de connaître le motif derrière cet acte, on apprend que le suspect avait envoyé des paquets à des proches, rapporte la chaîne américaine WTVF basée à Nashville.

Un des colis postés deux jours avant le drame est arrivé le jour du Nouvel An. On y retrouvait neuf pages de texte tapé à l’ordinateur, deux clés USB et l’enveloppe n’avait pas l'adresse de l'expéditeur.

«Les connaissances que j’ai acquises sont immensurables. Je comprends tout et je veux dire tout comme dans qui nous sommes, qu’est-ce que l’univers est vraiment», pouvait-on lire.

Dans son manifeste, il aborde des théories du complot comme les attentats du 11-septembre, le premier homme sur la lune et les invasions des extraterrestres.

Le suspect a également la présence sur Terre de reptiliens qui contrôlerait le monde et qui aurait modifié l’ADN humain.

«Ils ont mis un interrupteur dans le cerveau humain pour marcher parmi nous et apparaître humains», pourrait-on lire.

Le FBI a confirmé à la chaîne américaine être au courant du «matériel envoyé par le suspect qui exprimerait ses points de vue à plusieurs proches partout dans le pays».