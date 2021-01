Nullité aux frontières

Non seulement Justin Trudeau et sa bande ont négligé de préparer l’accueil au retour des Canadiens qui ont décidé de faire fi de la recommandation de ne pas voyager, on apprenait aussi hier qu’ils recevront en plus un beau chèque de 1000 $ pour leur quarantaine. Avouez que ça fait rêver de palmiers...

Trop facile

Ce n’est pas comme si ce n’était pas prévisible. Au Canada, il y a une chose qui s’appelle l’hiver et l’envie est parfois forte d’en prendre une petite pause dès qu’on peut coller quelques jours de congé. Ottawa invitait même les Canadiens à mettre leur passeport à jour sur Twitter cet automne !

De plus, les compagnies aériennes réclamaient depuis l’été que le gouvernement mette en place un cadre pour tester les gens au retour.

Mais non, ça aura été trop facile. On a préféré attendre que les aéroports soient pleins de gens qui rentraient déjà du sud pour sortir un ministre de ses vacances. C’est donc le 30 décembre qu’on a su qu’il faudrait se faire tester avant de rentrer au pays, mais seulement à partir du 7 janvier et seulement pour la moitié de sa semaine dans un tout-inclus. Tant pis pour le temps des Fêtes. Justin pensait l’avoir annulé pour cette année !

Justin fait la morale

C’était déjà gênant, mais on a le goût d’aller se cacher quand on apprend qu’en plus, les estivants récalcitrants seront indemnisés pour leur quarantaine volontairement provoquée. Justin Trudeau est très bon pour inventer de nouvelles façons de dépenser, mais il est nul pour tout ce qui concerne les fonctions régaliennes de l’État, comme la gestion des frontières.

Rappelez-vous quand il faisait la morale en disant que ce n’était pas la job des soldats d’aller aider dans les hôpitaux. Quand il veut imposer des normes dans les CHSLD. Tantôt, il viendra sans doute nous dire que nous gérons mal les conséquences de sa négligence.

Dans le fond, Justin Trudeau aurait dû se présenter comme premier ministre provincial. Les responsabilités fédérales, ça ne l’intéresse pas.