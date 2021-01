Payer les touristatas???

C’est, comme on dit en québécois, le boutte du boutte.

Je dirais même : le boutte du boutte du boutte.

Les gens qui, comme l’ex-ministre et ex-chef intérimaire du PLQ Pierre Arcand, ont décidé de sacrer le camp dans le Sud, alors que le gouvernement fédéral déconseillait fortement aux citoyens canadiens de quitter le pays, recevront 1000 $ de ce même gouvernement en guise de « compensation » pour le confinement de deux semaines qu’ils devront effectuer à leur retour.

« COMPENSER » LES IRRESPONSABLES !

En Australie, si jamais tu décides de voyager, tu dois t’enfermer dans un hôtel pendant deux semaines à ton retour. À TES FRAIS.

Et si jamais ce confinement t’empêche de retourner travailler, eh bien, tant pis.

Le gouvernement ne te donnera pas un sou pour « compenser » la perte de tes revenus.

Tu as voulu voyager ? Paies-en le prix !

Ici, le gouvernement te paie... pour n’avoir pas respecté ses consignes !

Donnez-moi un marteau que je me cogne sur la tête, svp.

C’est comme la SAAQ.

Tu voles une banque, tu es poursuivi par la police, tu roules à 180 km/h dans les rues d’un quartier résidentiel et tu fonces dans un poteau ?

Le gouvernement va t’indemniser !

Car tu as été victime d’un accident de la route !

Qu’importe si cet accident a été causé par le fait que TU AS COMMIS UN CRIME ! On va te payer !

On est con de même.

FOU BRAQUE

Après la PCU, qui a encouragé des centaines de milliers de jeunes à rester chez eux au lieu d’aller travailler, créant ainsi une pénurie de main-d’œuvre dans des commerces qui tiraient déjà le diable par la queue depuis des mois, le gouvernement Trudeau récompense les gens qui n’ont pas respecté ses consignes !

Des gens qui ont peut-être attrapé la COVID !

Qui auront besoin de soins !

Et qui engorgeront notre système de santé, qui est en train de péter au frette !

Mettant en danger la santé de nos anges gardiens, qui sont déjà au bout du rouleau !

Pensez à ça deux secondes.

Parce que Georges Bozo a attrapé la COVID dans le Sud alors que son gouvernement lui disait DE NE PAS ALLER DANS LE SUD, une personne malade qui devait être opérée dans les prochains jours verra peut-être sa chirurgie reportée !

Et qu’est-ce qu’on fait ?

ON DONNE 1000 $ À GEORGES BOZO !

POUR COMPENSER SES PERTES !

Laissez faire le marteau, donnez-moi un vilebrequin que je me perce un trou dans le front.

UN CHEVREUIL DANS LES PHARES

Ça, c’est le Canada de Justin.

Bonasse jusqu’à la bêtise.

Rappelez-vous les tout débuts de la pandémie. Combien ça lui a pris de temps, à Justin, pour fermer les frontières ?

Le feu était pris dans la maison, et il fixait son garde-manger en se disant : « Qu’est-ce que je mange, ce matin ? Des Froot Loops, des Sugar-Crisp ou des Cap’n Crunch ? »

Pourquoi, si le gouvernement trouvait que ce n’était pas une bonne idée de voyager, avoir permis aux gens... de voyager ?

Non seulement on leur a permis d’aller dans le Sud... mais on va les payer pour qu’ils se confinent à leur retour !

Laissez faire le vilebrequin, donnez-moi un gun à clous.