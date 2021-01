Thomas Chabot honoré d’avoir de nouvelles responsabilités

Le rôle du Québécois Thomas Chabot prend de l’ampleur chaque année avec les Sénateurs d’Ottawa, et la situation ne sera pas différente cette saison puisque le défenseur portera un «A» sur son chandail de façon permanente.

Chabot, qui sera épaulé dans son rôle par Brady Tkachuk et Erik Gudrandson au cours d’une troisième campagne consécutive sans capitaine pour les Sénateurs, a déjà agi à titre d’adjoint au capitaine en 2019-2020 lorsque Ron Hainsey s’est blessé.

L’homme de 23 ans a arboré le «A» sur son maillot pour la première fois le 21 décembre 2019 contre les Flyers de Philadelphie. Mais maintenant, il n’est plus qu’un simple remplaçant dans ce rôle.

«C’est un grand honneur, a-t-il commenté au lendemain de sa nomination, dimanche, lors d’une vidéoconférence. J’ai eu la chance de le porter l’année dernière, mais de l’être officiellement, c’est évidemment très bien. Nous avons beaucoup parlé de faire notre part comme leader. C’est une chose que je veux apporter à cette équipe. Je ne veux pas me mettre de la pression sur les épaules, mais ça signifie beaucoup pour moi.»

Des attentes élevées

À n’en point douter, les attentes seront plus élevées pour Chabot, dont le contrat de huit ans et 64 millions $ fait de lui le joueur le mieux payé du club. Avec le «A», on s’attend maintenant de lui qu’il soit un élément important dans la reconstruction et la progression de l’équipe.

Le principal intéressé est toutefois persuadé de voir une amélioration au classement et il pourra compter sur la venue de plusieurs vétérans acquis cet été par le directeur général Pierre Dorion, dont Derek Stepan, Matt Murray, Gudbranson et Braydon Coburn.

«Nous allons encore être une jeune équipe, mais je pense que nous avons ajouté beaucoup de pièces qui nous aideront à grandir, a-t-il expliqué. Comme équipe, nous voulons faire un pas devant et gagner des matchs. L’année passée, nous avons parlé de nous créer une identité, et nous voulons continuer dans cette voie tout en gagnant plus de matchs.»