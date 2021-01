Un premier test pour Sans rancune

Pier-Luc Funk appréhende la première de Sans rancune à TVA, mercredi. Parce qu’en 2021, animer une émission qui compte « se moquer des travers et stéréotypes des Québécois » a tout d’un sport dangereux.

Nouveau rendez-vous créé et produit par Attraction Images (En direct de l’univers) en collaboration avec Québecor Contenu, Sans rancune pourrait irriter l’épiderme de certains téléspectateurs ultrasensibles, une espèce en forte croissance depuis l’hiver dernier, si l’on se fie aux commentaires qu’on voit défiler sur Twitter et Facebook. S’offusquer de tout serait devenu l’activité préférée de certains internautes.

Quand on jette un œil au concept de Sans rancune sur papier, on comprend pourquoi Pier-Luc Funk redoute son entrée en ondes. Chaque semaine, il accueille en studio 25 personnes ayant quelque chose en commun, la plupart du temps un métier (pompiers, coiffeurs, drag queens) ou encore une passion (amateurs de musique country, fans du Canadien, accros du gym). Avec l’aide d’Hélène Bourgeois-Leclerc et de Pierre-Yves Roy-Desmarais, il servira un bien-cuit d’une heure aux participants qui – espère-t-on – sont dotés d’un bon sens de l’autodérision.

« La réaction des gens me fait peur, reconnaît Pier-Luc Funk. Ceux qui regardent Sans rancune pour chialer vont trouver quelque chose pour chialer, c’est certain. Mais notre but, c’est juste de taquiner. On enlève les gags qui peuvent blesser. »

Photo courtoisie, Bertrand Exertier

Le vrai test

Les enregistrements de Sans rancune ont commencé l’automne dernier. Et jusqu’à présent, la réaction des invités semble bonne.

« Les gens qu’on a sélectionnés, je pense qu’ils sont capables de rire d’eux-mêmes, indique Pier-Luc Funk. Ils connaissent le principe du “show”. Ils sont capables d’en prendre. Ils savent dans quoi ils s’embarquent. Ils sont contents d’être en studio. Ils passent une bonne soirée. »

Le véritable test surviendra toutefois quand l’émission atterrira en ondes et qu’un million de personnes découvriront les blagues que l’équipe a préparées.

« Est-ce qu’on va réaliser qu’on ne peut plus rire de rien ? demande Pier-Luc Funk. Est-ce qu’on va réaliser qu’on vit dans une époque où chaque fois qu’on dit quelque chose, ça crée un scandale ? J’espère que non. »

« Bon enfant »

Photo courtoisie, Bertrand Exertier

Les complices de Pier-Luc Funk semblent moins inquiets des réactions. Hélène Bourgeois-Leclerc parle d’une émission au ton bon enfant avec « des petits bouts qui grafignent ».

« C’est vraiment “qui aime bien châtie bien”, précise l’actrice. Les gens qu’on reçoit... On ne rit pas d’eux autres ; on rit avec eux autres. On déboulonne des mythes. On brise des clichés. C’est un show très généreux. »

Même son de cloche du côté de Pierre-Yves Roy-Desmarais, qui chaque semaine livrera un numéro original de stand-up entièrement articulé autour du groupe de participants.

« Mon but, c’est qu’ils aient du fun... Donc quand j’écris mes numéros, je pense à eux. Et j’essaie toujours de partir de moi. Parce que, pour rire des autres, il faut que tu sois capable de rire de toi. »

► TVA présente Sans rancune à partir de mercredi à 20 h.